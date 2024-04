Určitě si ještě vybavujete šílenství, které před téměř třiceti lety přinesly videohry a animovaný seriál s inteligentními bytostmi zvanými Pokémoni. V některých rodinách se to drží dodnes. A právě pro příznivce Pokémonů byla sobotní akce v Olympii. Bylo to sběratelské peklo. Byli jsme u toho, přinášíme vám ze sobotního sílenství v Olympii fotoreport, Byli jste měnit kartičky a nakupovat Pokémony ve všech možnýách podobách, třeba se najdete dále na fotkách. Prozradíme také něco o fenoménu Pokémon Go, kterému propadli lidé na Teplicku.