Pokrývači opravují památku v Mrzlicích po pomoci Deníku

Mrzlice - Velké zděšení zavládlo ve spolku na obnovu kostela svatého Jakuba Většího v Mrzlicích. Smutek mezi nadšenci tam způsobil pohled na poničenou střechu.

Poničená střecha kostela sv. Jakuba Většího v Mrzlicích.Foto: archiv autora

Část tašek na kostele totiž vzala vichřice, která se prohnala Českou republikou na konci října. Oprava děr ve střeše půjde do desítek tisíc korun.

PŘEVOD VLASTNICKÝCH PRÁV

„Spolek na záchranu kostela peníze k dispozici nemá. Nemovitost je navíc v těchto dnech předmětem převodu vlastnických práv z církve na spolek,“ řekla Jana Syslová, starostka Hrobčic, pod které Mrzlice spadají.

Dominanta Mrzlic a okolí má novou střechu necelé dva roky. Zhotovila ji tehdy pokrývačská firma z Bíliny. Spolek na ni získal peníze skrze různé sbírky a dary. „Už nějakou dobu řešíme pojistku a ve hře je i reklamace,“ dodala starostka.

Zatékání do kostela chce spolek odstranit co nejrychleji. V případě, že by se střecha neopravila včas, ohrozilo by to naplánované společensko-kulturní akce.

Zdá se, že s rekonstrukcí nebude větší problém. Redakce Deníku totiž kontaktovala pokrývačskou firmu a ledy se pohnuly. „Pokrývači jsou na střeše a pracují. A to díky vašim novinám,“ řekla s radostí předsedkyně spolku na záchranu kostela v Mrzlicích Jana Biedermannová.

Prosincový vánoční koncert tak proběhne podle plánu. Příští rok by chtěli nadšenci zpřístupnit věž kostela a nechat udělat vnitřní osvětlení.

SVATBA PO 70 LETECH

„Snažíme se vylepšovat kostel, jak se jen dá. Cílem je zachovat tuto významnou kulturní památku budoucím generacím v co možná nejlepší kondici,“ uvedla předsedkyně spolku.

Kostel zažívá renesanci od roku 2012, kdy vznikl spolek na jeho záchranu. Dříve byl ruinou. Na konci letošního léta se v něm dokonce konala svatba. Takovou událost památka nehostila téměř 70 let.

Kostel je také nově osvětlený, a lidé ho tak mohou vidět i v noci. Projekt na osvětlení dominanty věnoval německý architekt Germer, který je i tvůrcem osvětlení Braniborské brány v Berlíně.

Kulturní památka

Kostel postavili v roce 1676, přestavbou prošel v roce 1838. Dominanta Mrzlic měla před časem namále. Nebýt nadšenců, tak po ní asi zůstaly jen obvodové zdi. Zchátralý kostel spolek opravuje od roku 2012. Nechal opravit střechu, okna i kopuli věže. Peníze spolek získává u různých státních institucí, církve i v Německu.