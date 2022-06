K první dopravní nehodě došlo v době od 17 hodin 27. června do 18.30 hodin dne 28. června na silnici II/54 cca 200 metrů od nádraží Háj u Duchcova, ve směru od Oseka na Duchcov. Dosud nezjištěný řidič neustanoveného vozidla z nezjištěných příčin vyjel mimo silnici, narazil vpravo do oplocení a z místa ujel, aniž by nehodu oznámil.