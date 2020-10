Devětadvacetiletý muž z Teplicka, kterého soud poslal kvůli žhářství minulý týden do vazby, nezapálil podle policie pouze papírny v Košťanech a Novosedlicích. Zajištěné stopy při vyšetřování zavedly kriminalisty k dalším podobným případům. Muž má mít na svědomí rovněž dvě chatky v lesích v Krušných horách, které v létě lehly popelem.

„Během června a července letošního roku měl zapálit dvě lesní chaty v lokalitě u města Hrob na Teplicku,“ sdělila Jana Slámová z krajského policejního ředitelství.

V obou případech šlo o opuštěné objekty, ve kterých občas přespávali bezdomovci. Právě v této skupině lidí se dotyčný pohyboval. „Je bez rodiny, přespává venku nebo u kamarádů,“ poznamenal soudce Miroslav Čapek, který muže pro obvinění ze zapálení papíren poslal do vazby.

Kriminalisté teď mají na stole další případy, které vzájemně souvisejí. Požáry obou chatek hasiči z Hrobu potvrdili. Jedna byla v Domaslavickém údolí, druhá se nacházela v sousedním Křižanovském. Podle velitele hrobské dobrovolné jednotky Karla Hirsche to původně byly vytápěné přístřešky pro lesníky. Cesta k chatkám nebyla snadná.

„U jedné jsme původně měli od lidí nahlášený požár lesa. Zdroj kouře jsme hledali tři hodiny, až jsme pak narazili na chatku. Propadl se strop, takže požár musel vzniknout uvnitř,“ popsal prázdninový zásah hasič. Teprve až později hasiči s policisty narazili na druhou, u které ale nezasahovali. Ta už byla vyhořelá.

Obviněný 29letý muž se nakonec policii přiznal i k těmto dvěma požárům. Zda jich bude mít na Teplicku na svědomí ještě více, ukáže další vyšetřování. Kriminalisté nyní shánějí potřebné důkazy pro soudní jednání. Do té doby zůstane muž za mřížemi. Hrozí mu až 16 let.

Vazební jednání minulý týden nebylo veřejné. Soudce Čapek po jeho skončení novinářům řekl, že motivem žhářského činu byla údajně mužova nespokojenost s vlastním životem.

Kromě toho, že je bezdomovcem, má i statisícové dluhy kvůli půjčkám, které nedokázal splácet. „Byl ve velmi tíživé situaci, která se podepsala na jeho psychice. Neviní z toho ale sám sebe, nýbrž společnost,“ uvedl soudce. Do dluhů se obviněný muž dostal vlastní vinou. To, že se mstí coby žhář, vnímá jako „přeteklý hrnec“ a neochotu pomoci ze strany státu. Způsobenými požáry se mu ale dosavadní dluhy navýšily o dalších více než 70 milionů korun.

Spadnout do dluhové pasti je podle právničky Lenky Bobaj Žváčkové v dnešní době poměrně snadné. Jen na její advokátní poradnu se kvůli dluhům obrací řádově desítky nových klientů ročně. Uvedla to v nedávném rozhovoru pro Deník. „Lidé jsou ochotni si brát půjčku bez ohledu na své zázemí a prakticky na cokoli. I na běžné denní potřeby, na které si berou rychlopůjčky do výplaty, které pak nejsou schopni zaplatit a vzniká jim dluhová spirála,“ přiblížila právnička.

Řešit tíživou finanční situaci mstou vůči společnosti překročením zákonů, jak to udělal 29letý bezdomovce z Teplicka, není podle soudce Miroslava Čapka přípustné. „Při tom všem měl ale také štěstí, že skutky nespáchal v době nouzového stavu. V takovém případě by byla sazba podstatně vyšší, hrozilo by mu až 20 let za mřížemi,“ poznamenal.

Série požárů, které mají na svědomí různě motivovaní žháři, vyšetřují kriminalisté během roku napříč celým Ústeckým i Libereckým krajem. Mostečtí policisté například zadrželi muže, který se letos v červnu na místním sídlišti Pod Šibeníkem bavil tím, že tam podpaloval plastové kontejnery na odpadky. Soud ho za to poslal za mříže. Ve Vratislavicích nad Nisou kriminalisté dopadli v srpnu trojlístek lidí, který zapaloval balíky slámy. K sérii požárů se dotyční přiznali. Jeden z nich byl dobrovolným hasičem a jako motiv uvedl nechuť chodit do své běžné práce a vidinu odměn za zásah u požáru.