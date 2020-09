Lidé v Bílině už mohou mít po minulém rušném týdnu klidnější spaní. Muniční sklad v areálu Speciálních staveb Most v bílinské části Chudeřice, který minulé úterý poškodila mohutná exploze, z města pod Bořněm postupně mizí. Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová to vyjednala s policií. „Zbytky munice pyrotechnici převážejí do prostor bývalého lomu, který je ve vlastnictví Policie Ústeckého kraje,“ informovala po schůzce s vedením krajské policie.

V Bílině vybuchl muniční sklad. | Foto: Policie ČR

Muniční sklad v Bílině byl potenciální hrozbou. Vše bylo v pořádku do té doby, než uskladněný materiál minulé úterý 15. září po poledni skončil v plamenech. Následná exploze si vyžádala evakuaci areálu a uzavření příjezdů do města. Na to, kdo ponese za výbuch zodpovědnost a co bylo jeho příčinou, je zvědavý bývalý policejní vyšetřovatel Jaroslav Žampach. „Kdo tam byl poslední, co tam dělal a kolik tam toho bylo uskladněno. To jsou otázky, které teď musí v rámci vyšetřování zodpovědět inspekce,“ zmínil muž, který během svého působení u teplické policie vyšetřoval stovky požárů.