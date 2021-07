Nejbližší o něj měli strach. Po sociálních sítích se šířila jejich žádost o pomoc. Mladík byl také v pátrací relaci policie. Potvrdil to mluvčí Daniel Vítek. „V souvislosti s výskytem příspěvku na sociálních sítích pátráme po 22letém pohřešovaném muži,“ sdělil v pondělí Deníku s tím, že případem se zabývá teplická policie. Pohyb muže ale nebyl vyloučený po celém kraji, kromě Teplicka zejména na Ústecku a Mostecku.

Mladík napsal dopis na rozloučenou a jeho rodina a kamarádi nevěděli, kde je. Výzvu o pohřešovaném muži šířili mezi sebou jeho přátelé, ale sdíleli ji i pro něj neznámí lidé. Přidali informaci, že by se mohl pohybovat ve svém šedivém BMW.

Ve zveřejněném dopisu na rozloučenou muž vysvětloval, že ho k sebevražednému úmyslu vede špatný duševní stav. „Poslední rok mi nadělal hodně překážek, se kterými se nedokáži vyrovnat, nezvládám to. Navenek to sice nešlo vidět, protože jsem se snažil být veselý a pohodový kluk. Uvnitř mě to ale bylo horší a horší,“ napsal.

Pátrání po mladíkovi policisté v úterý 29. června odvolali. „Mladý muž je v pořádku, pátrání jsme odvolali, děkuji za spolupráci," informoval teplický policejní mluvčí Daniel Vítek.

Podle informací Deníku se mladík ozval sám rodině poté, co zjistil, že se po něm pátrá. Sdělil, že je v pořádku a že si potřeboval vyčistit hlavu. Rodina si pak pro něj přijela do Krupky na Teplicku, kde se během pátrání pohyboval.