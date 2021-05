Před více než čtyřmi lety záhadně zmizela Míša Muzikářová z Ústí. Neví se, co se jí stalo, policie ji stále hledá.

Tomáš Kohout, vedoucí 2. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství Policie ČR v Ústeckém kraji. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

V lednu uplynuly čtyři roky od jejího záhadného zmizení. Tehdy, jen měsíc před třináctými narozeninami, nedorazila dívka do školy. Její máma při odchodu do práce prý viděla přichystané věci a oblečení do školy, odpoledne, když se vrátila, už doma nic z toho nebylo. Jestli ale vůbec žákyně šesté třídy do několik set metrů vzdálené školy odešla, nebo kdy vlastně z bytu zmizela, se dodnes neví. Neví se, kde by mohla být, co se s ní stalo… Míšu Muzikářovou policisté stále hledají, nedávno prověřovali nové poznatky na Plzeňsku. Každoročně ale kriminalisté v Ústeckém kraji pátrají také po desítkách dalších dětí, loni měly všechny případy šťastný konec. Pohřešované děti připomíná Pomněnkový den, který připadá na 25. května.