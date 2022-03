Ženy i děti. Do Štúrovky chodí pro věci jedna ukrajinská rodina za druhou

I taková může být podoba pomoci uprchlíkům z Ukrajiny na Teplicku. Podívejte se do jednoho centra pomoci. Sklad věcí je v permanenci od rána do večera. Někdy i v noci, je-li to akutně potřeba.

Sklad pomoci Ukrajině v Teplicích. | Foto: Centrum pro celou rodinu Teplice

"Takhle to u nás vypadá už každý den. Několik desítek rodin si přijde vybrat základní potraviny, aktovky do školy, oblečení. Dneska jsme například vydali i všechny kočárky. Byl to mazec. Během jednoho dne se v centru vystřídalo přes 150 lidí," uvádí Petra Hessová z Centra pro celou rodinu Teplice. Věci mají shromážděny ve Štúrově ulici. Konkrétně v bývalé restauraci Koruna, kterou mají k dispozici. "Potraviny a hygienu lidé od nás běžně dostávají po jednom kuse. Oblečení si vybírají dle potřeby. Mizí kočárky, deky, karimatky, na kterých lidé musí spát. Lůžka už volná nejsou. Bydlí v bytech i po 8 lidech. Na jednu domácnost dostanou jednu tašku se základními potravinami. Co dodat? Jsme rádi, že můžeme lidem poskytnout alespoň tohle," pokračuje Petra Hessová. "Večer odejdeme odtud v klidu domů, ale s hlavou plných zážitků, které nám lidé vypráví. Věřte, že ani jeden byste nechtěli zažít. I v neděli jsme otevřeli na základě SOS telefonátů. Přijela si vybrat i rodina z Ústí," naznačuje obrovský zájem o nabízenou pomoc dobrovolníků z Teplic. "Příběhy, které lidé vypráví, si neumíme ani představit. Koupili si dům, zrekonstruovali ho a stačila jedna noc, kdy se schovávali v krytu a ráno už žádný domov neměli," i takové jsou příběhy z Ukrajiny, odkud matky s dětmi utíkají před válkou. "Jsme pro ně schopni během pár hodin zorganizovat někdy až nemožné. Pomoc se k lidem dostává během pár hodin, a to je to nejdůležitější. Hlavně děkujeme všem, kteří se do pomoci zapojují," uzavírá Hessová. Počty přicházejících uprchlíků stoupají. Na Teplicku už jich je přibližně tisícovka.