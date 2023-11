Největším výrobcem porcelánových vypínačů na světě je společnost Katy Paty z Dubí u Teplic. Ze stejného materiálu dělá i zásuvky, svítidla a stolní lampy. Jak taková výroba vypadá? Deník vyrazil na místo to zjistit.

Startupová česká firma Katy Paty si nechává vyrábět své vypínače v porcelánce v Dubí. Na snímku Patrik Pokorný, spoluzakladatel Katy Paty. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Podívejte se na tu ruční práci,“ říká uprostřed haly nad sádrovnou mistr výroby Tom Kostřica, který pracuje v dubské porcelánce přes 30 let. Za ním stojí pojízdné regály plné křehkého nádobí a vypínačů, které za chvíli zamíří k peci.

Když se řekne porcelánka v Dubí u Teplic, každý si hned vybaví české hrnečky, talíře nebo malované konvice na čaj. Jenže to není všechno. Ve známé továrně Český porcelán na úpatí Krušných hor vznikají také barevné porcelánové vypínače, které si tam nechá vyrábět česká společnost Katy Paty. Tu v roce 2015 založili rodiče čtyř dětí Patrik Pokorný a Katarína Rothová.

Stín v parku je pryč. Teplice vyměnily nevhodnou alej za mladé kaštany a javory

Ročně vyrobí přes 100 tisíc produktů, které vyváží do 28 zemí světa, včetně USA či Izraele. Než ale takový zelený nebo modrý vypínač spatří světlo světa, stojí to hodně úsilí, od přípravy hmoty, modelace přes vypalování až po ruční glazování a barvení.

Tabulky porcelánových vypínačů mezi tradičními výrobky mohou neinformovaného návštěvníka překvapit, ale personál si už zvykl. „Vesměs je to úplně stejné. Je jedno, co děláte, jestli tohle, nebo tamto,“ svěřuje se keramička Emílie Matějovská, která bere do rukou jeden vypínač za druhým a pečlivě je otírá vlhkou houbičkou. „Teď musím odstranit prach, aby to bylo úplně čisté a mohlo to jít dál,“ vysvětluje žena s 29letou praxí, která do práce dojíždí z Krupky. A prý by neměnila. „Mně se tu líbí. Mám to tu ráda,“ dodá keramička, která kdysi začínala v textilní výrobě, ale po mateřské nastoupila do porcelánky a vše se naučila.

V horním patře továrničky se vypínače a jejich díly barví. „Každý kroužek se ručně nastříkává. Až uschne, tak se přendá na prkna a připraví se k peci na výpal,“ upozorní mistr, když další žena přendá na regál nabarvenou várku.

VIDEO: Změna na křižovatce v Teplicích. Semafory připravené, čeká se na zelenou

Tato fáze tak trochu připomíná pekárnu, kde hotové ozdobené těsto končí na plechu přes šoupnutím do trouby. Jenže v porcelánce jdou vypínače do pece několikrát, aby barva vydržela na elektrozařízení beze změn desítky let.

„Nastříkat, vypálit, a znovu nastříkat a znovu vypálit. Opakuje se to a děvčata se u toho docela zapotí,“ uznale pokyvuje hlavou mistr a ukazuje prostor před pecí, kam musí palička kolečka vypínačů rychle narovnat.

V minulosti se porcelán v elektru hodně používal, ale vytlačil ho plast kvůli ceně a jednoduchosti výroby. „Porcelán je však z elektrikářského hlediska a z hlediska údržby nejlepší materiál, který může být,“ tvrdí spoluzakladatel Katy Paty Patrik Pokorný. Barvení řadí k nejnáročnějším disciplínám. „Máme barvy, které jsou perfektní, a máme i takové, které nás hodně zlobí, třeba vínová, nebo nebíčková, která vznikala tři roky, ale už je stabilizovaná,“ svěřuje se Pokorný.

Speciální barvy pro tento druh výroby umí dělat jen dvě firmy, německá a americká. Tyto drahé barvy musí vydržet výpal 1 450 stupňů Celsia, aby neshořely v pecích. Kupují se v práškové formě, pak se v bubnech porcelánky míchají na tekutinu a na vypínače ručně stříkají.

Barvířka někdy ani nepozná barvu

Barvířka někdy ani nepozná barvu, protože pigmenty v tekutině nemusí být vidět. Proto je i při barvení důležitá pečlivost. Teprve až vyjede výrobek z pece, se totiž pozná, zda na něm jsou nezabarvená místa. Ta se pak už nedají opravit. Důležitý je však celý proces, ze kterého nakonec vyjede nevšední vypínač odolný vůči zkratu.

Poptávka po takových porcelánových produktech roste. „Lidi se vracejí k přírodním materiálům. Chtějí udržitelný život a s tím souvisí udržitelné výrobky, které nezatěžují životní prostředí a navíc dlouho vydrží,“ konstatuje Pokorný.

VIDEO, FOTO: Nádraží Teplice v Čechách má první část rekonstrukce téměř hotovou

Design volí firma takový, aby fungovat i za 30 let. Třeba vypínač tvaru kolečka je hitem už 100 let a pořád je moderní. „Dost velkým odběratelem je Dánsko. Oni ti Dánové pro to mají větší cit. Podobné je to i ve Švédsku a Velké Británii, kde máme silného distributora. Nově děláme Koreu,“ říká spoluzakladatel Katy Paty.Firmě s desítkou zaměstnanců a kompletovnou s distribucí ve středních Čechách se podle něj daří, ale příprava výroby byla příšerně drahá. Spolkla desítky milionů korun, z toho velkou část tvořily investice do ocelových forem, které doplňují sádrové. Ty se časem upotřebí a musí se nahrazovat novými.

Jak značka Katy Paty vznikla

Když si Patrik Pokorný a Katarína Rothová stavěli dřevěný dům, hledali neobvyklé a hlavně kvalitní vybavení interiéru. Jenže porcelánová svítidla ani vypínače nikdo nenabízel. „Plasty jsme nechtěli, protože k dřevostavbě nám neseděli. Padlo rozhodnutí zvolit nějaký přírodní materiál a porcelán se sám nabízel, protože má obrovskou historii a spoustu skvělých vlastností, na které lidi už dávno zapomněli. Je odolný vůči bakteriím a má perfektní glazované povrchy, které nezničí ani kyseliny,“ vzpomíná Pokorný na samé začátky podnikání.

Když totiž zařízení z porcelánu nemohli s partnerkou sehnat, rozhodli se nechat si vyrobit na zakázku vlastní v porcelánce v Dubí. Šli do rizika, protože výsledek se nedal předem odhadnout. Jenže experiment s pigmentací se povedl. Když k nim domů chodili známí, tak vypínače z porcelánu obdivovali a chtěli je taky. Najednou se ukázalo, že díra na trhu je obrovskou příležitostí.

A tak dal inženýr ekonomie nakonec výpověď v bance, aby mohl s partnerkou nový byznys rozvíjet ve velkém. Firma měla štěstí, protože ji úvěrem podpořila jako nový český StartUpový projekt společnost Credit Alliance. Díky tomu si může Katy Paty pronajímat i specializované pracoviště pro vývoj barvení v Německu a při navrhování kolekcí spolupracovat se známými českými designéry. Nyní firma začala vyrábět ve 32 barvách nové porcelánové vypínače tenké jako čokoláda.

Tohle vás také zaujme:

Teplice mění model Vánoc. Trhy budou na kolonádě, hned vedle podia a kluziště

Zdroj: Deník/Petr Málek, Zdeněk Traxler