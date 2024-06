Z důvodu opravy havárie na vodovodním zařízení bude ještě během úterý v některých místech teplické části Trnovany přerušena dodávka pitné vody. Informovala o tom společnost Severočeské vodovody a kanalizace.

Ilustrační foto. Voda z kohoutku. | Foto: Deník / Karel Pech

V Teplicích se možné omezení dodávky vody kvůli poruše týká ulic Doubravská, Fügnerova, Horská, Hrázní, Jankovcova, Josefská, Klicperova, Lesní, Masarykova třída, Metelkovo náměstí, Okružní, Palackého, Pestalozziho cesta, Riegrova, Sovova, Střední, Šmeralova, U Červeného kostela, U Pivovaru, U Vlastního krbu, Vojanova, 14. října.

Do lokality podle informace od SčVK zajíždí cisterna s náhradní vodou. Dodávka do poruchou postižených domácností by měla být obnovena v pátek v poledne.