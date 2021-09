„Z důvodu havárie na teplovodním potrubí ústředního topení dojde k uzavření provozu v ul. Želivského, od křižovatky u radnice k Žižkovu náměstí, a to od pondělí 27. září do pátku 1. října. Opravu bude provádět společnost ČEZ Teplárenská, a. s,“ píše se ve zprávě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.