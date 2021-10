Ústecký kraj bude mít v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 14 poslanců, z okresu Teplice budou dva.

Zdeněk Kettner (SPD), 47 let, Teplice, učitel, krajský zastupitelZdroj: archiv politické strany/hnutíZ Teplicka do křesel usedne jako nový poslanec Zdeněk Kettner. 47letý učitel z Teplic se dostal za SPD. Další teplický poslanec bude za ANO 2011. Dosavadní post ve volbách obhájil Jaroslav Bžoch. Končí Tereza Hyťhová, která kandidovala jako lídr za Trikoloru, ale tato strana se do Sněmovny vůbec nedostala.