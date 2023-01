Otázky ponechal bez komentáře

Richter v té chvíli stál přímo za jeho zády. Hlavním manažerem hnutí je poslanec z Ústeckého kraje, který má na starosti také kampaně, už od roku 2017. Jak tyto chvíle prožíval a baví ho v jeho manažerské funkci právě kampaně? Třeba ta prezidentská? I na to se ho Deník chtěl zeptat. Poté, co si Richter nechal otázky zaslat, nechtěl na ně odpovídat s tím, že v minulosti už se k tomu vyjadřoval. „Víte, moje zkušenosti s médii nejsou dobré a určitě nejsem pro občany zajímavý,“ napsal v SMS.

Pojďme se tedy na Jana Richtera podívat podrobněji bez něj. Politik, který se narodil v roce 1967 ve Vrchlabí, už dlouhá léta žije v Kadani. Od roku 2017 je poslancem a hlavním manažerem hnutí ANO, dříve byl také zastupitelem Kadaně a Ústeckého kraje. Byl také poradcem hejtmana. Na kraji a ve městě ale už nepůsobí. Od roku 2021 je také druhým místopředsedou Fotbalové asociace České republiky (FAČR), vede také chomutovský fotbalový svaz.

Dříve ho média kritizovala za hromadění funkcí, v roce 2018 jich napočítala až 22. Richter se proti tomu ale opakovaně výrazně ohrazuje, tvrdí, že z jedné někteří lidé dělají lživě až tři nesmyslné funkce. Deník se ho ptal i na toto, Richter ale pouze napsal, že už to nechce vysvětlovat, už se k tomu prý opakovaně vyjadřoval a nechce to opakovat.

V současné době je výčet Richterových funkcí výrazně kratší než v minulosti, přesto se ale rozhodně nenudí. Jako poslanec je také členem výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu a dvou jeho podvýborů. Má také fotbalové funkce, ve vedení republikové asociace a v okrese Chomutov. Jak jsme už zmiňovali, je hlavním celorepublikovým manažerem hnutí ANO a je také předsedou krajské organizace ANO.

Je časově vytížený

A co ke svému velkému pracovnímu vytížení říkal v minulosti? Když například v roce 2021 kandidoval do vedení fotbalového hnutí, uvedl k tomu pro Seznam Zprávy toto. „Časově to jde stoprocentně skloubit. Vidím dostatek prostoru pro práci jak poslance, tak hlavního manažera ANO i práci ve výkonném výboru FAČR. Je to dáno tím, jakým stylem zvládám práci obsáhnout. Co se týká funkce manažera ANO, jakmile nemusím být ve Sněmovně, objíždím republiku a jsem v přímém kontaktu s našimi členy – na místní, oblastní i krajské úrovni. Jsem s těmi lidmi propojený, navštěvuji okresy a regiony, trávím s nimi čas. Během těchto výjezdů, které třeba trvají týden, stíhám i schůzky týkající se fotbalu. Takže skloubit to určitě jde,“ řekl tehdy. A proč kandidoval „do fotbalu“? „Chci mu hlavně pomoci,“ řekl v roce 2021 deníku Sport.

Kde na všechny své aktivity bere čas a energii? „Mou výhodou je, že umím obětovat svůj volný čas. A to proto, že mě to všecko hrozně baví,“ vysvětloval tehdy Seznam Zprávám.

Kariéra a vzdělání

Richter absolvoval Střední odborné učiliště dopravní v Plzni a Střední vojenskou automobilní školu v Nitře. Do roku 1989 byl vojákem z povolání. Deník se ho proto chtěl zeptat, zda mu nevadí billboardy, které se v prezidentské kampani objevily a které kritizuje například ministryně obrany, že uráží vojáky. Ani na tuto otázku ale neodpověděl.

Po revoluci Richter pracoval osm let jako policista, vyšetřoval například loupežná přepadení a vloupačky, v závěru kariéry kriminalisty ale také vraždy. Později působil také jako ředitel bezpečnostní agentury. Dlouhá léta, od roku 2003 do 2016, byl pedagogem v zařízení náhradní výchovné péče, působil v Místě. Této problematice, na kterou se ho Deník také chtěl ptát, se věnuje dodnes, dříve také vyučoval a věnoval se výzkumu.

Vystudoval vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na univerzitě v Ústí, tam také studoval další obory - školský management a sociální pedagogika. Má také právnické vzdělání z Masarykovy univerzity v oboru teorie a praxe přípravného řízení trestního. Celkem tak má 4 vysokoškolské tituly. Do ANO vstoupil v roce 2012. Postupně se tam vypracoval až do současných pozic.

A co si o něm myslí jeho kolegové či oponenti? „Je celorepublikovým manažerem hnutí, má celé hnutí na starosti. Pan Babiš si ho vybral. To svědčí o tom, že je velmi schopný a dobrý manažer. Andrej Babiš se obklopuje dobrými manažery,“ komentoval hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). Že je velmi pracovitým člověkem, který je vždy připraven věci řešit, tvrdí také jeho poslanecký kolega Patrik Nacher (ANO).

A co vládní poslanci? „S panem Richterem se blíže neznáme. Řeší jiné oblasti než já. Téměř se tedy nestýkáme,“ uvedl Michal Kučera (TOP09). V problematice více funkcí ho nechce soudit, některé podle něj nevyžadují příliš času. Obecně ale, pokud jde o funkce, ve kterých je denně nutné něco řešit, nejde je ale podle Kučery příliš hromadit. „Neumím posoudit pana Richtera. Pravděpodobně to ale zvládá, když je vykonává,“ dodal Kučera.