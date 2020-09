V Košťanech stejně jako v Dubí 1 či na některých pobočkách v Teplicích přišli lidé o půl druhého dne provozu zdejších pošt týdně. Původně měly denně otevřeno až deset hodin, nově to je jen sedm.

„Zkrácení otevření pošty v některých dnech mě hodně omezí. Když budou tedy zavírat v týdnu už ve čtyři, měli by mít otevřeno v sobotu. Jak to mají stíhat pracující?“ postěžoval si Jaromír Vorel, který bydlí na Košťansku.

Nová otvírací doba v Košťanech, Dubí 1, Krupce 3, Teplicích na pobočkách s číselným označením 3, 4 a 8 je pondělí a středa 10 – 12 hodin a 13 – 18 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek 8 – 12 hodin a 13 až 16 hodin. V Dubí bude pošta v provozu mimořádně i v sobotu.

„Uvidíme, jak si to sedne a jaké budou reakce našich lidí. Případně se budeme snažit to v rámci jednání s poštou změnit,“ uvedl starosta Košťan Tomáš Sváda.

Pošta si slibuje od nové otvírací doby větší obsazenost přepážek. Státnímu podniku by to mělo také pomoci vykrýt krátkodobé výpadky zaměstnanců, například kvůli karanténám. „Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Změna se týká menších pošt ve městech, v nichž bývá k dispozici ještě jiná pošta,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podle něj se pošta odlivu zákazníků kvůli změnám neobává. „Pokud si jdou lidé vyzvednout občanský nebo řidičský průkaz, tak nemají na výběr tak širokou otevírací dobu jako na poště. Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný umožní obsazenost většího počtu přepážek a lidé tak vyřídí své poštovní záležitosti rychleji,“ hájí změnu Vitík.

Lidé se obávají, že změny přinesou delší fronty a že návštěvu pošty bude potřeba předem naplánovat. Nesouhlasné názory zaznívají i z komentářů na Facebooku. „Proč mění něco, co funguje. Chtějí akorát ušetřit. Ale odnesou to lidi,“ napsala v jedné diskuzi Monika.

Ne všem změny vadí. Zatímco pracující lidé se stěžují, senioři, kteří mají volnější dny, to akceptují. „Přizpůsobím se. Nemám pocit, že by mě to omezilo,“ řekla důchodkyně Vladimíra Jánská z Teplic.

Někde s tím problémy nemají ani na obcích. Pod svá křídla si na začátku letošního roku vzala poštu obec Proboštov. Připojila se tak na Teplicku k dalším místům, kde od státního podniku přešli na systém Pošta partner. Obec chtěla zamezit tomu, že by tuto službu v obci na úpatí Krušných hor, kde žije přibližně 2 700 obyvatel, mohl v budoucnu provozovat nějaký soukromník třeba ve svém obchodě. Obec zachovala i stávající pošťačky.