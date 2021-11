Samoživitelka z Teplic má tři děti, přičemž dvě už chodí do školy. Neúplná rodina nedisponuje družstevním bytem, musí proto využívat komerčních nájmů. Z rodičovského příspěvku má maminka velké problémy každý měsíc vyžít. Protože se stará ještě o malé dítě, nemůže chodit ani do práce. I k ní proto teď zamíří potraviny a věci z drogerie, které o víkendu od lidí v obchodech nashromáždila teplická organizace Květina v rámci podzimního kola Sbírky potravin.

Potravinová sbírka v Teplicích. | Foto: Organizace Květina Teplice

Do meziskladu dostala z košíků od zákazníků v marketu téměř 800 kilo věcí. Podobných lidí jako zmíněná maminka se třemi dětmi je více. I z řad seniorů. Jak podotkla ředitelka organizace Květina Barbora Bočková. „Máme je prověřené. Skutečně jim nestačí peníze na měsíční výdaje. Nejsou to tací, kteří by na tom chtěli vydělat. Vyčerpali už všechny možnosti zdrojů a potřebují pomoc,“ zmínila.