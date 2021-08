Pokud nejste očkovaní, budete při návštěvě slavností v Oseku o víkendu potřebovat test. Město chce alespoň částečně držet letité tradice a po roční pauze v sobotu 21. srpna a neděli 22. srpna uspořádat slavnosti, letos nazvané Rozloučení s létem. Zároveň budou se značnými omezeními. Na hlavní ulici nebudou stánky, tržiště v klášteře bude jako zóna se zvláštním režimem.

Osecká pouť je jedním z největších lákadel pro tisíce návštěvníků. Minulý rok byla kvůli opatřením vlády zrušená, letos dali zastupitelé oslavám zelenou. „Bedlivě sledujeme vývoj situace, jsme v neustálém kontaktu s hygienickou stanicí a budeme se řídit tím, co nám řeknou,“ uvedl už před časem starosta města Jiří Macháček. Ve čtvrtek 19. srpna potvrdil, že se slavnosti, byť v omezeném režimu, uskuteční. Splnit se ale musí určitá pravidla.

Kvůli nařízení ohledně omezených počtech návštěvníků na jednom místě organizátoři lidi rozptýlí do sedmi míst po celém Oseku. Podle starosty pro ně bude připravená řada atrakcí tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie.

Pomyslným centrem Rozloučení s létem bude historické tržiště v areálu kláštera. „Letos navíc slaví pětadvacet let. Bude to klasické tržiště, návštěvníci si tu poslechnou historickou hudbu a pro nejmenší plánujeme divadlo,“ popsal místostarosta města Osek Jiří Hlinka.

Vstup do vymezené zóny nádvoří kláštera bude pouze pro očkované nebo otestované. „Návštěvníci se v případě kontroly prokážou platným testem nebo očkováním. Po oba dva dny bude u vchodu do kláštera k dispozici také mobilní laboratoř, kde se bude moci každý nechat otestovat,“ přiblížil starosta s tím, že testovací službu zajistí Podkrušnohorská Medicína Litvínov. Pro vstup do areálu kláštera dostanou návštěvníci papírové náramky.

Kolotoče letos budou v režii rodiny Kolomazníčků, která si pro svůj lunapark pronajala od města tradiční prostor na louce nedaleko kláštera. Dům dětí a mládeže chystá výstavu modelů vláčků a podobná výstava proběhne i v budově železniční stanice Osek město. Na Lukách si návštěvníci budou moci prohlédnout vojenskou techniku. Atrakcí bude po městě na různých místech více. Během celého víkendu bude fungovat služba dohlížející na počty návštěvníků. O tom, do jaké míry je naplněná kapacita na konkrétních lokacích, se návštěvníci dozví až na místě.