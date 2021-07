„Nemyslím si, že by počasí nějak zvláště ovlivnilo návštěvnost. I v sobotním deštivém počasí přišlo dost návštěvníků a kolotoče se točily na plné obrátky,“ komentoval místostarosta Roman Nešetřil. Neděle coby druhý den pouti se probudila do slunečného dne a už od 10 hodin měly kolotočáři napilno.

Obec s deštěm počítala. „Věděli jsme o deštivé předpovědi. Proto jsme navozili už v týdnu do areálu, kde byly kolotoče, štěpku na zpevnění,“ podotkl Nešetřil. Po sobotním dešti si provozovatelé kolotočářů položili na zem mezi atrakce plachty z návěsů kamionů, aby na nedělní část pouti usnadnili cestu návštěvníkům. Bláto bylo jen někde. Stánkaři s pouťovým a dalším zbožím měly místo v prostoru u pošty.

Cestu do Proboštova si v neděli po obědě našla například rodina Rážových z Teplic. „Přijeli jsme se podívat. Nechali jsme to ale na neděli, kdy už nemělo podle předpovědi pršet. Babička dříve v Proboštově bydlela a já za ní jezdil na víkendy jako kluk. Pamatuji tedy dobře tradici místních poutí. Sice už to dnes není v takových rozměrech jako dřív, ale své kouzlo to má stále,“ řekl pan Miroslav.

Proboštovská pouť se konala v náhradním termínu. Tradičně se totiž koná v polovině června. Koronavirová situace a z ní vycházející vládou nařízená opatření ale letos přesunula kde co. I v Proboštově. Červnový termín pouti tedy kvůli koronaviru padl. Nicméně od veselí tu nechtěli upustit, proto pouť uspořádali v náhradním prázdninovém termínu, kdy jsou opatření mírnější, a návštěvnost vyhovovala. „Nechtěli jsme o pouť přijít. Avizovali jsme, že pokud to půjde, tak ji uděláme později. A vyšlo to,“ zmínil místostarosta Proboštova.

Další z poutí, které se tradičně konají přes léto na Teplicku, je ta v Oseku. V mnohem větším měřítku, než je ta v Proboštově (Osecká patří k největším v Ústeckém kraji z hlediska návštěvnosti). Letos ale v kronice města zůstane prázdné místo. Rada města Osek na svém mimořádném jednání 13. července 2021 rozhodla, že Osecká pouť se v roce 2021 konat nebude. Měla být v polovině srpna. Pravidelní místní návštěvníci pouti ale zoufat nemusí, město připravilo náhradní program, v souladu s vládními opatřeními. „Rada města Osek rozhodla o pořádání akce Rozloučení s létem. Nebude tak narušena téměř pětisetletá tradice jedné z největších poutí v regionu omezeným náhradním programem, který je koncipován pro místní občany. Připravujeme akce v místech, kde je možné dodržovat platná opatření,“ uvedl pro vysvětlení na stránkách města starosta Jiří Macháček.

A na co se lidé v Oseku tedy mohou těšit?

Nádvoří kláštera – historické a řemeslné tržiště s kulturním programem sobota 21. srpna 10:00-18:00, neděle 22. srpna 9:00-17:00

Městský sportovní areál (Vrbenského) – malé množství pouťových atrakcí, stánky s občerstvením, hudební vystoupení (sobota 21. srpna 10:00-22:00, neděle 22. srpna 9:00-17:00)

Přírodní koupaliště – samostatné večerní koncerty 20:00 – 22:00 (pátek 20. srpna, sobota 21. srpna)

Dům dětí a mládeže – výstava velkého modelového kolejiště a modelů železničních vozidel v tělocvičně