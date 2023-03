Povedený číšník. Domlouval si svatby v hotelu na Teplicku bez vědomí vedení

V pracovní době roznášel v hotelu jídlo a pití. Ve volných chvílích si ale hrál na manažera téhož podniku. Dohazoval si sám sobě svatební hostiny. Bral na to od lidí dokonce zálohy. To vše za zády vedení hotelu. Přišlo se na to náhodou.

Prostřený stůl na svatební hostinu, ilustrační foto. | Foto: Deník/Adéla Stejskalová