Nejtragičtější byly okamžiky při úklidu následků povodní, říká fotograf Deníku

Když chtěl udělat výrazný snímek, tak musel jít do detailu. To znamená, co nejblíže ke svému objektu zájmu. Což u lidí, kteří právě kvůli povodni přišli o svůj dům, není jednoduché. „Důležité je s těmi lidmi mluvit a navázat přátelský kontakt. Nejde přijet a hned je začít fotit. Při vzájemném hovoru poznáte, jestli se nechají fotografovat,“ sdělil Miroslav Rada svůj přístup v takových tragických okamžicích a přiznal, že kolikrát schoval foťák do brašny a odešel s prázdnou.