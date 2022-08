„Moc rád na to nevzpomínám. Voda v korytě rychle přibývala. V okamžiku, kdy se pod tlakem vody propadl most, bylo jasné, že je zle. Strach umocňoval zvuk kamení, které do koryta přinesl z hor proud vody,“ vzpomíná jeden z obyvatelů Zahradní ulice, kterou zaplavila velká voda. „Šlo nám tu doslova o životy. Kritická situace gradovala ve večerních a nočních hodinách, kdy si už nezkrotný živel nebral servítky. Ničil vše, co mu stálo v cestě,“ dodává muž, který měl tehdy dům plný vody.