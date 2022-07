S ohnivou saní ve Hřensku bojují shora a ze země. Pomáhají vrtulníky i lopaty

Hašení přírodních požárů, jako je současný ve Hřensku, vyžaduje kromě lidské síly také nasazení pozemní i vzdušné techniky pro rychlou dopravu vody do místa určení. V Českém Švýcarsku zasahuje několik vrtulníků a také letadel. Posádka helikoptéry nabírá vodu z Labe bez přistání do speciálního vaku zavěšeného na lanech pod strojem. Nad požárem zasaženým lesem pak vodu vypustí. Podobně jako letadla. Těm však do nádrží na zemi natankují vodu hasiči ze svých cisteren.

Pondělní odpoledne 25. července v Hřensku | Foto: Deník/Alexandr Vanžura