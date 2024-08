Aktualizujeme

K požáru sporáku do restaurace v teplické čtvrti Trnovany vyjížděli v pondělí 26. srpna před 19. hodinou večer hasiči. Požár se jim podařilo rychle dostat pod kontrolu. Pomohl k tomu rychlý zásah personálu.

Asijská restaurace patří k vyhlášeným v Teplicích. Řada lidí zůstala v úterý překvapená, co se to tu stalo, že nemohou jít na oblíbené jídlo. "Chodíme sem s kolegou. Vůbec jsem netušil, že to je zavřené kvůli požáru. Překvapil mě nápis na dveřích, že je provozovna dočasně mimo provoz," uvedl muž, kterého tam Deník zastihl.

Provozovna, kde došlo k požáru | Video: Deník/Petr Málek

U požáru v pondělí večer zasahovaly tři hasičské jednotky, s plameny si poradily během půl hodiny. "Škoda byla předběžně odhadnuta na 100 tisíc korun," informovali hasiči na sociálních sítích. Ti také případ vyšetřují společně s policií.

Podle policejní mluvčí Ilony Gazdošové zahořelo jídlo, které bylo v pánvi na zapnutém sporáku. "Kuchař to měl hasit svépomocí, ale nadýchal se kouře. Na místo tak vyjela také záchranná služba," řekla.

close info Zdroj: Deník/Petr Málek zoom_in Provozovna, kde došlo k požáru

Na dveřích restaurace je informační sdělení, že provozovna bude z technických důvodů do konce měsíce srpna mimo provoz. Jde o asijskou restauraci v Trnovanech. Při požáru se nikomu nic nestalo. Příčina je v dalším šetření.

close info Zdroj: Deník/Michal Dvořák zoom_in Požár vypukl v restauraci v teplických Trnovanech.