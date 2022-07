Hasiči plánují přejít v Českém Švýcarsku do útoku. Pomohou i švédská letadla

ČTK

Požár v národním parku České Švýcarsko se hasičům daří držet na ploše zhruba pět krát dva kilometry. O víkendu budou chtít přejít z obrany do útoku, řekl dnes ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. V boji s ohněm v členitém terénu ve čtvrtek výrazně pomohla dvojice letadel Canadair, která se však musela vrátit do Itálie. Jako náhradu se hasičům podařilo získat pár hasicích letadel ze Švédska. Do boje s plameny se zapojily v pátek odpoledne. S ohledem na bezpečnost a zdraví lidí vyhlásilo město Děčín zákaz vstupu do části Českého Švýcarska. Magistrát tak vyhověl žádosti správců národního parku.

Švédský hasicí letoun Air Tractor AT-802 nabírá vodu z jezera Milada u Ústí nad Labem pro hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko, 29. července 2022 | Foto: ČTK