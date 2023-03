Připoutáním se na poslední chvíli po zpozorování policejní hlídky na silnici, policisty neoblafnete. Už dávno vás totiž viděli dalekohledem. Smlouvání je zbytečné. Pokutě se nevyhnete. Jako při nedávné policejní akci, při které se tepličtí policisté zaměřili právě na nepřipoutané řidiče. Jeden muž za volantem na vlastní nedbalost zaplatil životem.

Policejní kontroly, ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Bohun

"V uplynulých dnech proběhla v teplickém okrese dopravně bezpečností akce zaměřená na používání bezpečnostních pásů. Celkem bylo zkontrolováno 26 vozidel a zjištěno 21 přestupků. V 15ti případech nebyli lidé v autech připoutání bezpečnostním pásem. Tři vozidla měla nevyhovující technický stav a jeden řidič držel při jízdě mobilní telefon u ucha," sdělila policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Policisté za přestupky nadělili pokuty za 10 700 korun. "Bezpečnostní pás hraje důležitou roli v ochraně života a zdraví cestujících osob. V případě dopravní nehody může použití bezpečnostního pasu zachránit život," podotkla Gazdošová.

Nehoda uzavřela silnici z dálnice od Řehlovic do Bystřan, zemřel řidič kamionu

Právě to, že nebyl řidič připoutaný, se mohlo negativně podílet na tragické dopravní nehodě, která se stala v pondělí 13. března na silnici od Řehlovic do Bystřan na Teplicku. Muž v kabině kamionu neměl mít přes sebe pás. Po nárazu do osobního auta skončil těžký kolos svalený mi vozovku. Řidič kamionu zemřel po těžkých zraněních, které si při karambolu na silnici způsobil. Nepomohla ani okamžitá a dlouhá resuscitace.