Kvůli technické závadě na světelné signalizaci se při rostoucí intenzitě dopravy tvoří kolony na Duchcovské ulici v teplické části Řetenice. Semafory nereagují na intenzivní provoz v určitých směrech.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

Podle informace z města za to může vadná součástka na dynamickém okruhu semaforu. Město Teplice už zadalo opravu, čeká se na dodávku náhradního dílu. Proto přibližně na měsíc očekávejte možné kolony aut v křižovatce ulic Duchcovská a Sklářská. Do normálu by se provoz měl vrátit v polovině listopadu.