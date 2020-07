Řidiči v Teplicích si musí od 1. července dávat větší pozor na dopravu v centru, jinak na náměstí Svobody vjedou přímo do náruče strážníků. Jízda v úseku od kruhového objezdu u OC Galerie přes náměstí k radnici a poště je možná pouze tímto směrem. V opačném případě už kvůli jednosměrce porušíte předpisy a hrozí vám pokuta.

„Chceme tím zklidnit dopravu v dotčené části náměstí. Člověk místy nevěděl, jestli je v pěší zóně nebo někde na dálnici. Nová situace na náměstí by měla být přehlednější i pro chodce,“ shrnul důvody pro zjednosměrnění části náměstí primátor Hynek Hanza (ODS).

Podobné úpravy na jedné z centrální ploch v Teplicích už před časem navrhovala opozice. O zklidnění dopravy hovořil například Zdeněk Bergman (Volba pro Teplice). „Přes náměstí chodí řada studentů naší školy. Doprava je zde především ve špičkách hodně hustá. Do náměstí navíc ústí pěší zóna v Krupské ulici, odkud přichází hodně chodců,“ řekl loni ředitel Gymnázia Teplice.

Podle strážníka Štěpána Kocourka je doprava na náměstí nejhustší kolem 10. hodiny dopoledne a pak mezi 15. a 16. hodinou. První dny po změně provozu ukázaly, že řada řidičů jezdí po paměti a nové značky přehlíží. Na porušení zákazu je upozorňují strážníci.

Jednosměrnou dopravu v úseku od kruhového objezdu na náměstí ke křižovatce u pošty oznamují dopravní značky. Na silnici je rovněž provizorní dopravní značení. „Nedá se to přehlédnout. I ti, co jezdí poslepu naučenou trasou, si toho musejí všimnout. V horším případě do toho narazit,“ zmínil řidič Josef Valenta. Od Alejní ulice se auta dostanou buď k poště, nebo za obchodní centrum Galerie, kudy se dá náměstí objet.

Potřeba uklidnění provozu vzešla také ze závěrů dopravní studie, kterou si vedení města jako vizi do budoucna nechalo vypracovat. Pavel Roháč z firmy UDIMO, která plán mobility připravovala, poukázal na to, že náměstí už bylo z hlediska dopravy nebezpečné. Auta tam podle něj nejezdí předepsanou rychlostí 20km/h. „Řada řidičů si ani neuvědomuje, že tam mají přednost chodci,“ konstatoval. Navrhl především vylepšit značení a režim v některých přilehlých ulicích. Jednosměrka je bonus, lepší by podle studie bylo vyčlenit dopravu z některých částí úplně.

Přes náměstí projedou během jednoho dne přes dva tisíce aut. „Pokud by tam v jedné polovině byla výhradně pěší zóna s vyloučením dopravy, klesla by frekvence na 500 aut,“ předpokládá Roháč. Výhradně pro chodce by měla být část mezi Krupskou ulicí a kruhovým objezdem u centra Fontána.

Jakékoli řešení vedoucí ke zklidnění dopravy v Teplicích vítá Adam Souček ze Strany zelených, který dlouhodobě poukazuje i na dopravou nadprůměrně zatížené ulice Masarykova a Nákladní a dále Hřbitovní, Na Hrázi a Hrázní.

„Částečné omezení dopravy na tomto náměstí samozřejmě povede ke zlepšení životního prostředí. Rozhodně se tím alespoň o něco sníží procento produkovaných emisí, hlučnosti a prašnosti. Po nějaké době zavedené opatření vyhodnotíme a budeme případně navrhovat další úpravy. Samozřejmě mnohem radikálnější by byla rozšířená pěší zóna, která by navázala na již stávající promenádu v Krupské ulici a propojila by tento prostor výrazněji s přilehlými parky,“ řekl Souček.