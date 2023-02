Pozor uzavírka, výkopy vodařů uzavřou další část Litoměřické ulice v Teplicích

Naplánováno je to na 10 dnů. Doprava bude odkloněna do jednosměrných proudů okolními ulicemi. Je to hned v sousedství vlakového nádraží Zámecká zahrada.

Uzavírka silnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Fanta