Prázdniny dětem zpestří hry, výlety, sport i jízda na koni

Teplicko – Kam s dětmi o podzimních prázdninách? Zatímco rodiče musejí ve čtvrtek a pátek před státním svátkem do práce, školáci už mají volno.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Plachý

Malí příznivci koní mohou strávit dva dny podzimních prázdnin na minifarmě v Úpořinách. Ve čtvrtek a v pátek tam jsou pro ně nachystané hry, tvořivé činnosti a také práce na statku, včetně péče o zvířátka a projížděk na koních.

PITNÝ REŽIM JE ZAJIŠTĚNÝ

„Už se moc těším. Byla jsem tu na táboře i v létě,“ nemohla se dočkat malá žokejka Barborka. Jeden den od 9 do 15 hodin stojí 300 korun a stačí, když dítě vybavíte svačinou. Pitný režim je zajištěný na místě.

„Rodičům, kteří mohou poslat děti o prázdninách k babičce a dědovi, je hej. Já ale to štěstí nemám a zbytek dovolené si schovávám na Vánoce, takže spoléhám na nabídku domů dětí. Naštěstí už je z čeho vybírat a nemusím se bát, že se ti moji dva raubíři budou doma nudit a něco vyvedou,“ svěřila se Alena Douková z Teplic.

Dům dětí a mládeže v Teplicích začal ještě před začátkem prázdnin. Na středu večer připravil pro mladší děti a jejich rodiče akci nazvanou Halloween aneb putování noční tmou.

V Šanovském parku, poblíž sochy ležícího koně, na ně čekal první vstupní úkol a mapa, podle které doputovali až do DDM, kde bylo připravené halloweenské tvoření, hry a také strašidelná cesta.

Ve čtvrtek se děti vydají autobusem do liberecké IQ LANDIE, aby si na vlastní kůži vyzkoušely na čtyři stovky exponátů, zažily zemětřesení, tanec blesků a zjistily, co cítí kosmonaut při letu do vesmíru.

Ani v páteční prázdninový den si moc nepřispí. „Sraz pro výletníky do Českého Švýcarska bude před nádražím ČD již v 7 hodin. Odměnou jim budou zážitky z výpravy do krásně podzimně zbarvené krajiny za Děčínem. Čeká na nás Pravčická brána, lodičky na divoké soutěsce a hledání kešek. Tak nezůstávejte doma, pojďte s námi,“ vzkazuje Hana Hamplová z teplického domečku.

STRAŠIDLA A KOUZELNÍK

DDM Bílina na čtvrtek připravil Halloween s výpravou za strašidly. Zábavný program pro nejmenší začne s agenturou Dance Mission v 17 hodin v tělocvičně a pokračovat bude pohádkovou cestou se strašidly po zahradě DDM. Během celého programu, který končí v 19 hodin, se bude malovat na obličej. Na cestu po zahradě si nezapomeňte vzít lucerničku nebo lampionek.

Halloweenskou diskotékou pro školáky začne v 17 hodin v bílinském domě dětí druhý den prázdnin.

O zábavný program se v tělocvičně DDM postará Dance Mission, chybět nebude malování na obličej. Strašidelné masky si vezměte s sebou. Halloweenské přespání s kouzelníkem, které bude následovat, začíná v 19 hodin. Pro děti je připravený zábavný program, kouzelnická show v podání Štěpána Šmída z Liberce, ohnivá show a strašidelné putování domečkem.

Ani v sobotu 28. října bílinský domeček neosiří. Připraveny jsou od 9.30 hodin Robohrátky. Práci s lego roboty zvládnou kluci i holky od 4. třídy. „Postavíme si robota a ukážeme si, jak se programuje. Zvítězí ten, komu bude robot pracovat správně a nejrychleji,“ zve šikovné kutily DDM Bílina.

Dům dětí a mládeže v Oseku ve čtvrtek pořádá pro děti od 8 do 15.30 hodin tvořivé dílny a také budou sportovat. Milovníky vody dnes čeká výlet do Teplic, kde se dostatečně vyřádí v Aquacentru. V pátek je na programu výlet do Lasergame Most.

Halloweenskou noc připravili i v Domě dětí a mládeže v Duchcově a prázdninový program má také DDM Cvrček v Krupce, který v pátek pořádá pro děti celodenní výlet.