„Jeden z typických případů,“ komentuje Daniel Vítek z teplické policie. „A nejde jen o výjimky, během roku takových situací řešíme celou řadu,“ dodal.

Sexuální zneužívání dětí na internetu zažívá na Teplicku boom s rozvojem sociálních sítí. Posílání choulostivých fotografií probíhá spíše ve směru od dívky k chlapci. „Takových případů je více. Děvčata se nechají snáze obalamutit,“ zmínil Vítek. Přidal k tomu další případ z Teplicka, kdy mladá školačka poslala kamarádovi fotografii, kde bylo vidět více než k běžnému zveřejnění. Když pak začal chlapec mladou dívku vydírat, zhroutila se. „Nejde pouze o případy mezi vrstevníky. Řešíme i případy, kdy je iniciátorem dospělý člověk,“ poznamenal policejní mluvčí.

Některé takovéto situace končí až u soudu, jiné se odkládají, třeba i kvůli věku zúčastněných. Kvalifikace trestného činu je různá, často se jedná o šíření dětské pornografie či ohrožování mravní výchovy.

Podle rodinné terapeutky Marie Plevové může takové zneužívání způsobit dítěti šok. Se sexualitou se má totiž setkat až později. „Dítě z toho může mít velké duševní trauma. Může to ovlivnit jeho budoucí partnerské vztahy a sebevědomí. Určitě bych v takovémto případě doporučila, aby rodiče vyhledali pomoc odborníků,“ sdělila.

Podle policie si dotyční svoje oběti nejčastěji vyhlížejí právě na sociálních sítích, nejčastěji na Facebooku.

To potvrzuje i mluvčí Národního centra bezpečnějšího internetu Lenka Eckertová. „Dají se tam spolu do řeči, nějak dobu si píšou, po čase začnou řešit i intimnější věci. V mnoha případech si dokonce domluví schůzku, o které dítě rodičům vůbec neřekne,“ uvedla Eckertová.

Důležité je o tématu mluvit

Mluvit by se o tom mělo především doma v rodině. A také ve škole. Prevencí před takovými situacemi jsou i různé přednášky pro žáky. Jedním z těch, kdo se snaží děti na situaci upozornit, je právě mluvčí a preventista teplické policie Daniel Vítek. „Objíždím školy a na podobné případy upozorňuji. Sociální sítě mohou být v tomto směru velkým problémem i do budoucna. Je potřeba, aby si to uvědomovali právě už i školáci,“ poznamenal Vítek.

O podobných situacích se hovoří doma například u Molcerových. Maminka Jana je přesvědčená, že její dvě nezletilé dcery by nic takového neudělaly.

„Protože o tom neustále mluvíme. Upozorňuji je na to, co se může stát. Hlídat je úplně nemůžu, to je pravda. Navíc mobilní telefon v dnešní době prostě potřebují. Ale snažím se je vést k tomu, aby si na takové věci dávaly hodně velký pozor,“ konstatovala mladá maminka z Teplic.

Psychologové upozorňují, že puberta je jakýmsi maturitním vysvědčením rodičů. Pokud se dítě v té době uzavře a nesdílí s rodiči své problémy a obavy, dělali něco ve výchově špatně. „Pak už je velmi obtížné důvěru znovu navodit,“ připomínají psychologové.