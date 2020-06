Na domech, billboardech či zastávkách, ale také ve schránkách nebo na sociálních sítích. Plakáty s politiky jsou všude, kam se podíváte. Kampaň vrcholí. Odložené doplňovací volby do Senátu za volební obvod Teplice proběhnou v pátek a sobotu 5. a 6. června, vybírat budeme z devíti kandidátů. Vítěz v Senátu nahradí Jaroslava Kuberu, který letos v lednu náhle zemřel. Pokud nerozhodne první kolo, což se dá vzhledem k vysokému počtu kandidátů předpokládat, uskuteční se o týden později rozhodující druhé. V něm se o hlasy voličů znovu utkají dva kandidáti, kteří v prvním kole získají nejvíce hlasů. Jak probíhá kampaň? Kde koho můžeme vídat? Kdo raději oslovuje lidi přes sociální sítě?

Adepti na senátora se snaží ještě na poslední chvíli oslovovat své voliče, zapojují se do různých akcí. Například ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (Senátor 21) v minulých dnech lákal na vodu. Na lodích s dvacítkou příznivců sjel část Bíliny. „Přitom jsme řeku trochu vyčistili. A nasbírali jsme toho dost. Při cestě jsme debatovali o přírodě a také o suchu, které trápí čím dál tím více oblastí naší země,“ napsal po akci na svém facebookovém profilu.

Hynek Hanza, kterého vysílá do voleb ODS, má oproti dalším kandidátům výhodu, protože je primátorem Teplic a lidé ho kvůli jeho politickému postavení znají. Volební obvod Teplice má totiž své specifikum. Téměř polovina voličů jsou občané města Teplice. Také on se objevuje na řadě akcí. V neděli například s kloboukem na hlavě a hůlkou v ruce zahajoval lázeňskou sezonu, byť kvůli koronaviru v komorním prostředí na Zámeckém náměstí. „Představuji tehdejšího starostu, který převzal klíč od městských bran od zámeckého pána,“ uvedl na akci.

Okresem ale burácejí i další kandidáti. Někteří v rámci kontaktní kampaně projíždějí obce. Třeba místní Trikolóra, která do bojů o senátorské křeslo nominovala Zdeňka Peška. Toho v minulých dnech přijel do Teplic podpořit i lídr Václav Klaus mladší. Prošli se po městě a poseděli společně v jedné ze šanovských restaurací. Zdeňka Peška je možné vidět také na řadě plakátovacích ploch.

Podobně jako třeba hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM). Ten body získává třeba i prostřednictvím facebookovém profilu. V oblasti sociálních sítí je aktivní také například Jana Syslová, starostka Hrobčic, která kandiduje za hnutí STAN. S velkým perníkovým srdcem v ruce, kterému dominuje volební slogan Za Teplicko krásnější, ji můžeme ale vidět i na řadě plakátovacích ploch a nebo na reklamních tabulích na lampách. Na svém facebookovém profilu v jednom z posledních příspěvků uvedla, proč před lety vstupovala do komunální politiky. „Důvod byl velmi prostý. Vůbec se mi nelíbilo, jak to u nás na vsi chodí. Chyběly nám základní věci jako lavička, odpadkový koš nebo dětské hřiště. Rozhodla jsem se, že s tím musím něco udělat sama.“

Volební místnosti se otevřou v pátek ve 14 hodin. Otevřeny budou do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. V minulosti se nikdy nestalo, že by bylo jasno hned v prvním kole. „Druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů,“ uvádí ministerstvo vnitra.

Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek a sobotu 12. a 13. června. Úkony dosud provedené ve spojitosti s konáním voleb zůstávají pro obě kola v platnosti. Pro voliče to znamená především to, že lze volit v teplickém okrese i na základě již dosud vydaných voličských průkazů. Případné hlasování na zastupitelských úřadech je v senátních volbách vyloučeno.

Mandát chtějí získat starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO), ředitel školy Zdeněk Pešek (Trikolóra), starosta Duchcova Zbyněk Šimbera (ČSSD), hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM), bývalý kněz Evžen Freimann (Rozumní) a Bohumil Ježek (SPD), Zdeněk Bergman (Senátor 21), starostka Hrobčic Jana Syslová, která kandiduje za hnutí STAN, a primátor Teplic Hynek Hanza za ODS. Kvůli svým kontroverzním vyjádřením na sociálních sítích z desítky původně zaregistrovaných kandidátů z voleb odstoupil kandidát Pirátů Tomáš Tožička.