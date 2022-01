Zdroj: Deník

Železniční trať prochází Teplicemi, ale z části také po hranici obce Proboštov. Tamní vedení práce na trati, které mají vést k lepšímu překonání křižovatek kolejí a silnice, samozřejmě vítá. Plány musí koordinovat i se svými investicemi, které se nepřímo dotýkají zmíněné železniční trati. Třeba v ulici u přejezdu u zastávky Proboštov. „Budou tam probíhat výkopové práce v ulici podél trati. Navíc se bude stavět protihluková zeď. K tomu koordinujeme termíny i prací, které se naší obce dotýkají. Vše probíhá v souladu s plánem Správy železnic,“ uvedl místostarosta Roman Nešetřil. Jak podotkl, oba přejezdy na silnicích k nim do obce, jak u vlakové zastávky Proboštov (na Angru), tak v Zemské ulici, opravu potřebují.

Nový podjezd i pro trolejbusy

Chystají se i další práce. Sotva byla vloni dokončena rekonstrukce podjezdu pod železniční tratí nedaleko teplického nádraží u bývalého pivovaru, chystají se velké změny i o kousek dál. Dotknou se lokality v ulici Emilie Dvořákové v Teplicích, kousek od dopravního podniku. Konkrétně stávajícího přejezdu a podjezdu pro vozidla MHD. Vznikne zde nový most, pod kterým budou auta i trolejbusy společně podjíždět. Stávající podjezd, který využívají trolejbusy, by mohl zůstat pro pěší a cyklisty. „Už se o této stavbě hovoří dlouho a nepochybně bude změna přínosem pro dopravu,“ uvedl primátor Teplic Hynek Hanza. Podle něj se Správa železnic bude muset vypořádat v rámci stavby s podzemní vodou, která tu je. Ve studii jsou pro tento případ uvažovány speciální betonové vany a nasazení čerpadla na odsávání vody do nedalekého potoka Bystřice.

Podoba teplického nádraží je stará 150 let, letos dostane novou fasádu

Naplánované práce zkomplikují dopravu v daných lokalitách Teplic. Z důvodu technologické náročnosti staveb je nutné, aby rekonstrukce železničních přejezdů probíhala v úplných silničních uzavírkách a nepřetržitých výlukách železničního provozu. Kvůli objízdným trasám bylo třeba pečlivě připravit harmonogram prací – a to i se zástupci přilehlých obcí, přesto stavby a nutné objížďky výrazně zasáhnou do dopravy. Nejen obyvatelé Teplic, ale všichni, kdo Teplicemi pravidelně cestují ať už jako cestující v MHD nebo jako řidiči vozidla, se musí připravit na komplikace, které způsobí rozsáhlé opravy a úpravy na železničních přejezdech.

Rekonstrukci čeká v následujících měsících křížení dráhy se silnicí rovnou na pěti místech. Nový podjezd naplánovala Správa železnic i v Důlní ulici v Sobědruhách. Práce se podařilo rozvrhnout tak, aby v době uzavírky komunikací Emílie Dvořákové a Důlní, kde se budou stavět nové podjezdy, nemusel být uzavřen žádný z dalších opravovaných přejezdů. Proto přejezdy v Přítkovské (na Angru), Zemské a Bohosudovské ulici se proto začnou opravovat, až když bude hotový podjezd v Důlní ulici. Navíc ani Přítkovská a Zemská ulice nebudou uzavřené zároveň.

Nejlepší svatební fotky od Roberta Zauera z Teplic vás okouzlí. Nechte se unést

V Bohosudovské ulici se po opravě přejezdu změní dopravní situace v místě. Z Teplic ve směru na Krupku nebude možné odbočit vlevo na Proboštov. Zákaz odbočení bude platit i v opačném směru. Už nyní je kvůli tomu naznačené v místě u přejezdu zvláštní obraciště