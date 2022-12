Předpokládané náklady na přeměnu bývalé plovárny na relaxační prostor jsou vyčísleny na 40,5 milionu korun včetně daně. Většina nákladů bude dle Kadlece uhrazena z dotace. „Dotace je ve výši 34 milionů korun, zbytek uhradíme z rozpočtu města,“ upřesnil.

Hotovo by mělo být do konce příštího roku. Revitalizací ploch po bývalé plovárně, která ve městě už řadu let nefunguje, vznikne veřejný park s přírodním jezírkem s molem v místě původního torza bazénu. Vysázena bude nová zeleň, vzniknou cestičky pro procházky. V prostoru by podle vizualizace mělo být také veřejné ohniště pro společná setkávání lidí. Pro malé návštěvníky bude dětské hřiště a pro starší workoutové sportoviště.

V současné době jsou v areálu už pouze poslední zbytky kovového zábradlí, betonové torzo vany koupaliště se rozpadá. Plovárna tu byla otevřená v roce 1961, město provoz z ekonomického i technického hlediska ukončilo v roce 2010. Od té doby areál chátrá.