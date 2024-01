Autobusy i trolejbusy pod novou hlavičkou Městská doprava Teplice od ledna vyjely. Doprava funguje. Problémy jsou s odbavovacím systémem, přičemž chyba je na straně dodavatelské firmy. Pro cestující to přineslo bonus v podobě jízdného dočasně zdarma.

MHD v Teplicích. | Video: Deník/Petr Málek

Od nového roku mohou lidé v Teplicích dočasně využívat zdarma MHD. Kvůli nefunkčnímu odbavovacímu systému, který dodavatelská firma nepředala městu Teplice včas. Zatím nefunguje ani informační systém ve vozidlech MHD, cestující se tedy musí spoléhat na označení za čelním sklem každého trolejbusu nebo autobusu, který přijede na zastávku. Tento stav se týká autobusů v barvách města, tedy žluté a modré. Zelených autobusů, jejichž provoz zajišťuje kraj v rámci meziměstské dopravy, se to netýká.

Nový dopravní podnik města by chtěl vše do normálu dostat co nejdříve. Podle náměstka primátora Hynka Hanzy je pro cestující důležitý zejména ten pohled, že trolejbusy a autobusy jezdí. Spor s firmou je z pohledu cestujícího v pozadí dopravy. Ta od Nového roku najela na režim čistě v majetku města Teplice. Řidiči jsou, lidi mohou jezdit. "Je potřeba vnímat dopravu pozitivně. Funguje. S dočasným bonusem pro cestující zdarma," uvedl Hanza.

K nápravě by mělo podle sdělení náměstka pro dopravu Tomáše Hadvigy co nejdříve. Firma bude za nesplnění smluvního závazku sankcionována. Za každý den, kdy systém od Nového roku nefunguje, by měl dodavatel zaplatit pokutu přibližně 7 tisíc korun.

Odbavovací i informační systémy by měly začít fungovat v řádech dnů až týdnů. Až poté Městská doprava Teplice vyčíslí ztrátu z jízdného. O svůj zisk by ale příspěvková organizace přijít neměla. Bude totiž po dodavateli požadovat náhradu.

Městská doprava Teplice zajišťuje provoz MHD ve městě od 1. ledna. Město Teplice dosud vlastnilo vozy a trakční vedení. Provoz ale zajišťovala soukromá firma Arriva, která skončila k 31. prosinci.