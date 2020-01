Hanza pro svůj návrh nejspíše dostane podporu napříč celým politickým spektrem v zastupitelstvu. „Jsem jednoznačně pro. Výraznějšího politika za poslední desítky let bychom v regionu těžko hledali,“ souhlasí i bývalý opoziční zastupitel (Volba PRO! Teplice) Jiří Řehák.

Kubera už čestným občanem mohl být před dvěma lety, kdy ho v rámci životního jubilea 70 let na tento titul navrhl tehdejší zastupitel Jan Ševčík. Teplický patriot to ale odmítl. „Vážím si toho, ale dokud budu aktivní v politice, tak to s díky odmítám," okomentoval to. Už tehdy bylo jasné, že by navrhovatel Ševčík ale získal potřebný počet hlasů.

Zařadí se mezi další čestné občany

Zatím posledním, kdo se zapsal na seznam čestných občanů města Teplice, byl v prosinci 2018 místní rodák a válečný veterán Kurt Taussig. Kromě něj v minulosti dostali titul teplický cestoval, badatel a polárník Julius Payer nebo Hermann Hallwich, rodák z Teplic, historik, národohospodář a politik, v 2. polovině 19. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady.

Jaroslav Kubera byl od roku 1994 nejdříve starostou a poté do roku 2018 primátorem Teplic. Byl také senátorem a od roku 2018 předsedou Senátu České republiky. Byl také prezidentem, ale pouze ve filmu. V roce 2018 jej režisér Ondřej Trojan obsadil do filmu Toman, v němž Kubera ztvárnil prezidenta Edvarda Beneše. Podle životopisu, který má na svých internetových stránkách, úspěšně odmaturoval a následně studoval matematiku na Masarykově univerzitě v Brně a zahraniční obchod na VŠE v Praze, avšak vysokoškolské studium nedokončil. Před politickou érou pracoval třeba v podniku Sklo Union Teplice.