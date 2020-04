/STAROSTOVÉ VE STAVU NOUZE/ Jak se jednotlivá města a obce na Teplicku vypořádávají s karanténou a nouzovým stavem? Dnes jsme se ptali primátora Teplic Hynka Hanzy.

Hynek Hanza, primátor Teplic | Foto: Deník / Petr Málek

Co děláte v době karantény pro své občany?

16.3. a 18.3. jsem svolal Krizový štáb obce s rozšířenou působností Teplice a projednal s členy všechny dosavadní opatření státu, kraje a města a také další opatření, která budou následovat a následovala. Město navázalo spolupráci se spolkem SPOLU proti samotě, z.s., který ve spolupráci s městem (finanční a koordinační podpora) zajišťuje prostřednictvím dobrovolníků služby seniorům (nákupy potravin, léků a drogerie, venčení psů apod.) pod názvem SPOLU proti koronaviru. V současnosti připravujeme zřízení krizové linky hrazené městem, která bude sloužit nejen pro výše uvedený účel, ale i pro novou službu seniorům a lidem v nouzi pod názvem SPOLU telefonujeme. Informační kampaň byla zajištěna prostřednictvím distribuce letáků do schránek dobrovolníky z JUNÁKu, Květiny, z,s. a některých zastupitelů. Dále byli osloveni předsedové bytových družstev, aby po své linii a prostřednictvím delegátů informovali nájemníky ve svých domech. Informace o pomoci je také prezentována na ČT 24. Do všech domů pro seniory, které jsou ve vlastnictví města, byly rozneseny letáky a roušky našim seniorům (zajistila Květina z.s.). Prostřednictvím nízkoprahového centra v Řetenicích a prostřednictvím Městské policie jsou distribuovány ochranné prostředky (roušky) lidem bez domova. Oslovil jsem supermarkety a prodejny drogerií v Teplicích, zda potřebují roušky a na základě jejich požadavků jsem společně s panem náměstkem roušky rozvezl do konkrétních obchodů. Zřídili jsme výdejní místo v Krupské ulici, kde přijímáme látky pro šití roušek a hotové šité roušek + vydáváme roušky skupinám a občanům . Zajišťujeme výdejní místo pro ORP Teplice (25 obcí) a koordinujeme redistribuci ochranných prostředků, které přivezeme z výdejního místa ÚK (SÚS Dubí) - rozdělíme, distribuujeme starostům. Vyčlenili jsme 2 MŠ a 1 ZŠ pro děti rodičů určených profesí (policisté, hasiči, zdravotníci, sociální služby. Magistrát města Teplice je stále v provozu, i když v omezeném čase pro veřejnost (úřední hodiny po a st od 8 do 11). Mimo to každý odbor vyřizuje záležitosti občanů na jednom telefonu (kontakty na odbory zveřejněny na webu). Zaměstnanci úřadu jsou vybavení rouškami a dezinfekcí, instalovali jsme přepážky z plexiskla a byl nastaven režim střídání zaměstnanců, aby nebyl ohrožen chod úřadu. Zvýšili jsme dezinfekci prostor úřadu pro veřejnost a jednou za týden prostory dezinfikujeme ozónem. Upravili jsme podmínky používání MHD (roušky, bezplatné odbavení) a omezili provoz na letní režim. Některé naše organizace šijí roušky (aquacentrum, dům kultury, mateřské školy).