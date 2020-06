Záměr na výstavbu skladových a výrobních hal u Malhostic na Teplicku si musí investor obhájit před veřejností. Nebude to mít ale jednoduché. Lidé na krajský úřad totiž k tomu odeslali desítky připomínek a negativních reakcí. Takovou stavbu v polích nechtějí. Veřejné projednání se bude konat v úterý 23. června od 16 hodin ve sportovní hale na Stínadlech v Teplicích. Očekávají se další protesty.

Firma PH Real chce na 30 hektarech zelené plochy postavit 6 hal s celkovou rozlohou přes 100 tisíc metrů čtverečních. Podle dokumentace by tam měly být skladovací prostory i lehká výroba. „Nepřijatelné. Neustále v republice řešíme nedostatek vody. Rozhodně vystupuji proti takovému záboru zemědělské půdy. Pokud krajinu zastavíme podobnými betonovými plochami, je to špatný krok pro naše potomstvo,“ uvedl Adam Souček ze Strany zelených. Investorovi doporučil pro stavbu třeba stávající průmyslové prostory bývalé plynárny v Užíně.

Okolo výstavby hal u Malhostic, hned vedle silničního přivaděče z Teplic k dálnici D8, se v okrese diskutuje už řadu let. Tento záměr se na „scéně“ objevil několikrát. Kraj předchozí plány PH Real doposavad smetl ze stolu s tím, že je musí zadavatel dopracovat. Společnost je teď po úpravách předložila potřetí.

Byť se netýká přímo teplického katastru, dostalo se toto téma minulý týden také na jednání teplického zastupitelstva. Zájem o diskuzi mezi zastupiteli tu vyvolal zástupce opoziční Volby pro Teplice Štěpán Hon. „Přímo se nás to jako zastupitelstva sice netýká, ale přesto vnímám potřebu, že bychom se jako zástupci obyvatel města, jehož okolí to výrazně ovlivní, k tomu měli vyjádřit,“ řekl.

„Bude to znamenat podporu pro odpůrce z vedení obcí, kterým to přímo ovlivní život,“ dodal.

Přestože primátor Hynek Hanza (ODS) upozornil, že zastupitelům Teplic nepřísluší míchat se do věcí jiné samosprávy, o problému se na konci jednání přeci jen diskutovalo. Podobně jako Adam Souček se negativně vůči záměru vyjádřil zastupitel Zdeněk Kettner (SPD). I on zdůraznil, že se už pár let neuvěřitelným tempem v České republice likviduje zemědělská půda. „Tahle záležitost se přece týká nás všech,“ konstatoval.

Lidé v okrese proti záměru uspořádali v minulých týdnech dokonce petiční akce. Jedna se konala v Modlanech, tedy přímo v sousední lokalitě. Negativní stanovisko tu přišlo podepsat na 150 lidí. „Obáváme se, že když se povolí jedny haly, bude jich tady daleko více. Takové stavby do přírody vůbec nepatří,“ vnímá situaci starosta Modlan Lukáš Bartoň.

Záměr přepracovali

Zadavatel je připravený svůj záměr obhájit před veřejností. „Celý projekt jsme přepracovali, abychom vyhověli připomínkám ze strany kraje. Zmenšili jsme zastavěnou plochu a haly částečně posunuli. Pracovali jsme i na zasazení celého areálu do okolní krajiny, aby byl rušivý ráz minimální,“ řekl Deníku Jan Benda ze společnosti PH Real, která pozemky vlastní.

Haly mají vyrůst v místech, kde v minulosti měly být fotovoltaické panely. Kvůli tomu se také před lety změnil územní plán. Stavbu elektrárny ale nikdo nerealizoval.