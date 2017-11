Přípravy na sezonu finišují. Lyžařské areály čekají na mráz

Ústecký kraj /FOTO/ - Více sněhových děl, prodloužení sjezdovek, navýšení kapacity vleků, nové webkamery. To vše slibují provozovatelé skiareálů na severu Čech. Zároveň ale hovoří o mírném zdražení skipasů.

Například Jindřich Holinger ze Skiareálu Zadní Telnice na Ústecku. Právě tady přidali k vleku kameru, aby se lidé mohli v teple domova podívat, jak to zde vypadá se sněhem.

DĚLA JSOU PŘICHYSTANÁ

„Máme víc sněhových děl a už jsou připravená podél sjezdovek. Chceme začít zasněžovat hned, jak začne mrznout. Na Vánoce už chceme mít otevřeno, záleží ale na počasí. Připravíme si haldy a pak je rozhrneme. Bohužel jsme museli o deset korun zdražit,“ přiblížil Holinger.

Celodenní jízdenka tak přijde lyžaře na rovnou pětistovku. Údržba areálu přes léto stála kolem 400 tisíc korun. „Nelze to přesně vyčíslit. Dobře, že nás nedávná větrná smršť nepostihla a nezničila nám vybavení. Odstraňovali jsme ze sjezdovek jen popadané stromy,“ přiblížil provozovatel lyžařského areálu na Telnici s tím, že na silvestra připravují tradiční rej masek.

Přípravy na novou lyžařskou sezonu vrcholí i na Bouřňáku na Teplicku. Provozovatel Sport centra tam dokončuje prodloužení zasněžování na sjezdovce Hrobská a k Mikesce. Komfortnější pro sportovce má být po úpravách výstup vleku na Slalomáku a nástup na Hrobské.

PROŘEZANÉ STROMY

„Prořezali jsme stromy tak, aby větve nebránily závěsům na vlecích. Půjčili jsme si čtyři nová sněžná děla,“ řekl vedoucí lyžařského areálu Sport centra Bouřňák Pavel Tetřev.

S cenami vedení areálu nehýbalo. Centrum by mělo být pro lyžaře k dispozici bez omezení. „Dobrou zprávou je, že byla zapsána věcná břemena na užívání vleků a sjezdovek na problematických pozemcích na vrcholu Bouřňáku,“ vysvětlil Tetřev.

Bouřňák má pět sjezdových tratí. Lyžaři mohou v zimě využít i sjezdovky na Komáří vížce. Areál nad Krupkou je menší a funguje, jen když je dostatek přírodního sněhu.

Také v Pohoří u Malečova na Ústecku přípravy na sezonu končí. „Vytvořili jsme zázemí pro vlekaře a přidávali jsme světla na večerní lyžování. Také jsme navyšovali kapacitu vleku, kam jsme přidali deset nových kotev,“ říká Tomáš Hübsch, který společně s Miroslavem Fárou malý skiareál provozuje.

„Každý rok nás čekají tak čtyři týdny práce na zprovoznění. Oba pracujeme, takže jsme na vleku jen o víkendech a v týdnu po práci,“ popisuje provozovatel údržbu. Areál s restaurací je vzdálený zhruba čtvrthodinu jízdy od Litoměřic či Ústí. Nyní jsou všechny vleky po údržbě a čekají na revizi. Ceny jízd budou oproti loňskému roku vyšší o několik korun.

S absencí umělého zasněžování bojuje lyžařský areál na Jedlové na Děčínsku. Řadu let se snaží získat povolení k vybudování rozvodů a zásobníku vody.

ŘEŠÍ DOKUMENTY

„Zatím nám ústně slíbili, že bychom mohli brát vodu. Nyní řešíme nádrže nebo změny územního plánu. Je to běh na dlouhou trať,“ věří Barbora Scholzová ze Sport areálu Jedlová.

Proměnou prochází lyžařský areál v Mezičkách u Jiřetína pod Jedlovou. Velkou rekonstrukci rozdělili do několika let. Podle harmonogramu zveřejněného na webu areálu by se zde ale mohli lyžaři svézt už letos.

V první fázi, která by měla být hotová do prosince, chtějí provozovatelé spustit hlavní sjezdovou trať o délce 700 až 900 metrů s umělým zasněžováním. Další tratě budou v provozu pouze s přírodním sněhem. V prosinci by měl být hotový také hlavní vlek o délce 750 metrů a přibližně poloviční poma.