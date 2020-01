Na webu ČSOB pomáhá regionům běží příspěvková akce na záchranu výklenkové kaple ve Starých Verneřicích.

Na webu ČSOB pomáhá regionům běží příspěvková akce na záchranu výklenkové kaple ve Starých Verneřicích.

Objevení kapličky na území zaniklé obce Staré Verneřice, která musela ustoupit těžbě uhlí, bylo mimořádnou událostí. Informovala o tom Římskokatolická farnost Jeníkov. Finančně přispět k záchraně toho jediného, co z obce zbylo, můžete až do 6. ledna. Na kapličku bylo zatím vybráno zhruba 27 tisíc korun. Zaniklá osada Staré Verneřice historicky přináležela k obci Jeníkov a to jak správně, tak i duchovní správou k farnosti Jeníkov. Kaplička stojí uprostřed polí obsypané kamením.