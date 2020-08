„Turistická sezona se rozjela. Rozhodně ale nemůžeme mluvit o plnohodnotné návštěvnosti, jako tomu bylo minulé léto hned po zápisu,“ uvedl místostarosta Krupky Rostislav Kadlec.

Po uvedení do UNESCO návštěvnost památek v Krupce vzrostla o 15 procent. Zájem pak ochabl přes zimu, a jak Kadlec dodává, místní se těšili na zahájení jarní sezony. Přišlo však omezení kvůli Covidu-19.

S koronavirovou krizí souvisí také omezení dotací na turismus pro města. V Krupce státní peníze využívají například na opravu památek. Město teď hledá fondy, z nichž by mohlo další peníze čerpat. Zprovoznit chce do příštího roku nový turistický web, pracuje také na mobilním elektronickém průvodci Krupkou. „Aktuálně připravujeme mobilní aplikaci nebo turistický web, které provedou návštěvníky po krupských hornických památkách. Probíhá kontinuální péče o naše památky a příprava na dotační programy, ze kterých můžeme zachování památek a rozvoj financovat,“ upřesnil Kadlec.

UNESCO je pro Krupku závazek na mnoho let. „Cítíme v tom velký potenciál v turistickém ruchu. Je to i úkol do budoucna, abychom pro návštěvníky připravili důstojné zázemí,“ poznamenal starosta Zdeněk Matouš. „Vrátíme se k rekonstrukci a revitalizaci náměstí v Krupce. Máme tu městské plochy, jako je třeba bývalá plovárna, tvrziště, které bychom chtěli přeměnit pro volnočasové aktivity,“ doplnil Matouš.

Co se týče ubytovací a stravovací infrastruktury, město pomáhá podnikatelům, samo ale tyto služby provozovat zatím nechce. „Naši doménu vidíme hlavně v podpoře marketingu. Důležité pro nás je, aby si turisté měli kde sehnat informace nebo odpočinout. Proto pro ně musíme vybudovat lavičky, parkovací místa a dobrý navigační systém. Chceme také rozvíjet naše informační centra,“ poznamenal Kadlec.

V minulém roce se památky těšily dobrému zájmu ze strany návštěvníků. Třeba ve štole Starý Martin podniklo výpravu za poznáním těžké práce horníků celkem 6 910 osob, což je podle vedení radnice nejvíce od roku 2004. Zájem byl i o ostatní atraktivní místa. Například historickou i současnou požární techniku si do Hasičského muzea zašlo prohlédnout 1 076 návštěvníků. Do kostelíka sv. Anny na Libušíně zavítalo celkem 1 018 osob. Každoročně se dobrému zájmu těší kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce. Je přístupná ve stejném období jako kostel sv. Anny a v loňském roce zde bylo 4 983 výletníků. Výklad studentských průvodců na hradě Krupka si v létě poslechlo 4 151 zájemců.

Krupka je na seznamu UNESCO od 6. července 2019. Evidovaná je v souboru památek – hornická krajina Jáchymov, hornická krajina Abertamy–Boží Dar–Horní Blatná, hornická krajina Krupka, hornická krajina na vrchu Mědník, Rudá věž smrti. Oblast hornického města na úpatí Krušných hor je specifická velmi vysokou koncentrací výskytu důlních děl, z nichž mnohá pocházejí ze středověkých dob. Kromě starých štol a dolů se v ní můžete pokochat i celou řadou středověkých a gotických památek a sakrálních staveb.