Pro dětský domov v Tuchlově pořádají sbírku dárků

Teplice - Sbírku věcných darů pro děti z dětského domova v Tuchlově pořádá SCT sport centrum Trnovany.

Sbírka šatstva. Ilustrační foto. Foto: Archiv Libereckého kraje

„Z každého odehraného kurtu od listopadu až do dubna budeme dávat 10 korun do kasičky na nákup oblečení, hraček a jiných potřebných věcí. Pomozte nám prosím zařídit, aby děti měly hezčí dětství, když už nemají to, co je pro naše děti samozřejmé,“ vyzývá sport centrum.

Zapojit se do sbírky můžete i vy. Pokud máte doma oblečení, z kterého vaše děti vyrostly, hračky nebo potřeby na psaní a malování, doneste je do sport centra v Trnovanech, které je předá dětem v Tuchlově.