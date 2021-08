Přesune se opět do areálu Nemocnice Teplice, o.z., přízemí interního pavilonu „J“, kde se začne znovu očkovat v pondělí 2. srpna. Provozní doba se nezmění, otevřeno bude – z důvodu omezené kapacity z 1000 na 300 míst pouze pro registrované zájemce o očkování – ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin.

„Přesun očkovacích míst z velkokapacitních center zpět do nemocnic ve městech jsme avizovali již při zahájení jejich provozu v dubnu. Chceme postupně vrátit prostory sportovních a výstavních hal pro jejich původní užití. Všechna velkokapacitní očkovací centra se do konce srpna přesunou do nemocnic. Očkování tak bude pokračovat tam, kde původně začalo,“ informuje Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19.

V očkovacím centru ve Sportaréně v Teplicích bylo za celou dobu provozu od 14. dubna 2021 (tedy za 108 dní) podáno cca 59 tisíc dávek očkovací látky (primárně Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech).