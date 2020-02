V Proboštově v se rámci obnovené tradice bude slavit fašank již počtvrté. Start je v 10 hodin na Náměstí Svobody před budou Besedy. „Zatím každý ročník Proboštovského Masopustu proběhl trochu s jiným scénářem a stejně tak tomu bude letos. Poprvé se účastníci i návštěvníci mohou těšit na pravou českou zabíjačku doplněnou o workshop řeznických dovedností. Vlastně to letos bude celé hlavně o mlsání,“ přibližuje místostarosta Roman Nešetřil.

K dostání budou zabíjačkové pochoutky včetně polévky, guláše a ovaru z polní kuchyně. K tomu se bude čepovat pivo včetně Masopustního speciálu a podávat další teplé a studené nápoje. Kdo by dostal chuť na sladké, může ochutnat Dubský perník a zároveň si i vyzkoušet techniku zdobení perníčků či si osladit život medem od místního včelaře.

Masopust v Proboštově v roce 2019

„Pro děti jsme připravili dílničku na výrobu masek, dospělým zahraje country kapela Péráci z Ústí nad Labem,“ doplňuje k programu Nešetřil. Chybět nebude tradiční soutěž o nejlepší masopustní koláč. Hospodyňky, případně hospodáři mohou své sladké, ale i slané pochoutky nosit k Besedě od 12 do 14 hodin, poté proběhnou veřejné ochutnávky a vyhlášení soutěže. Odměny se dočkají i nejlepší dětské a dospělé kostýmy. V 16 hodin vyrazí masopustní průvod, který poprvé na pouť ulicemi povede nový obecní maskot Probošt Antonín. Od 19.00 pak zakončí program Maškarní bál na sále Sokolovny, který pořádají tenisté z Proboštova.

Druhé ostatky proběhnou v sobotu ve Bžanech. Tam půjde o premiéru. „K masopustnímu karnevalu jsme se rozhodli, abychom rozšířili naše kulturní akce,“ zmínila starostka Ivana Horčicová. Z dobového kontextu v obci nepůjde o obnovení tradice. „Nikde jsme nedohledali, že by se kdy historicky v naší obci masopust konal,“ upozorňuje. Přesto ale mají ve Bžanech na úřadě souvislosti nastudované.

„Základní povinnost, kterou jsme se snažili dodržet podle tradic, je datum pro masopust stanovený a to do 26. února. Projdeme všemi našimi obcemi,“ dodává. To ale nebude jednoduché, protože Bžany mají dalších 7 místních částí. „A proto pojedeme traktorem s vlekem a dalšími vozy,“ má jasný plán starostka s tím, že sama v sobotu půjde příkladem a už chystá masku.

O hudební doprovod se v mobilním průvodu postará Dechový kvartet pana Beneše. Moderátorem bude Petr Stolař. Program začne v 9 hodin srazem masek na statku u nádrže (č.p. 15). Postupně se pak pojede do Lbína, Hradiště přes Lhenice do Bukovic a zpět do Bžan na statek, kde proběhne další zábava. S tou pořadatelé počítají okolo 13 hodin. Odpoledne pak budou součástí veselice zabijačkové hody a proběhne také vyhodnocení nejhezčí dětské masky.