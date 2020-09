/FOTO/ V Proboštově podpořili sportování dětí. Potem nasáklou a letitou malou školní cvičebnu tu žákům nahradily velké a vzdušné prostory. Zatímco v původní cvičební místnosti stačilo pro překonání vzdálenosti od stěny ke stěně udělat pár kroků, v moderní stavbě musíte popoběhnout, abyste při stejném cviku nezdržovali. Součástí objektu jsou i nové učebny a zázemí pro pedagogy.

Nová tělocvična v areálu ZŠ Proboštov, starostka Proboštova Jana Životová | Foto: Deník / Petr Málek

„Nedá se to porovnávat. Jako osmiletému žákovi mi to tehdy nepřišlo malé. Když teď ale zpětně vidím, co nám kdysi pro cvičení stačilo a co mají k dispozici dnešní děti, tak si říkám, že to snad není ani možné,“ komentoval při slavnostním otevření tělocvičny Jiří Petrželka, který do proboštovské školy chodil před 40 lety. Dnes stejné zařízení už navštěvují jeho děti.