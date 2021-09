Hlavní program proběhne v areálu Pohodlíčko. Jde už o dvacátý ročník. Tradice začala v roce 2001 u příležitosti udělení znaku a vlajky obci. Od té doby se tato událost každoročně opakuje a začíná vztyčením vlajky před budovou radnice. Hudební blok v Pohodlíčku zahájí v 15 hodin proboštovský "kovboj" Frank Zapal se svým Bandem. Kapely se budou střídat až do večera. Pódium už je připraveno.

Laura a její tygři, Petr Kalandra Memory Band nebo třeba bubenická show. I to je v programu slavností v Proboštově, které se budou konat v sobotu 11. září od 13.30 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.