Nejhůře se krizový stav podepisuje na malých pivovarech, které doufají brzké rozvolnění vládních protiepidemických opatření. Nemohou totiž slevit z kvality a výrobních postupů, protože by okamžitě přišly o své příznivce a tím pádem nemohou ani snížit ceny, které jsou oproti pivům vyráběným v průmyslově citelně vyšší.

Na pravidelná páteční setkání chodívá do ústecké restaurace s minipivovarem centru města i Jaroslav Weigelt. „Je to takový odpočinek po celotýdenním shonu. Dáme si dobré pivo, pokecáme, postěžujeme si na šéfy, zasmějeme se vtipům. Takový relax. Teď si maximálně můžeme zavolat a koupit pivo v petce u okýnka, ale to není ono. Vypiju ho večer tak půlku a zbytek v sobotu k obědu,“ líčil nevesele.

Jak vysvětlil ředitel průmyslového pivovaru Velké Březno Libor Doseděl, zavření hospod a restaurací kvůli pandemii se samozřejmě odrazilo i na odbitu zdejšího sudového piva. „Ačkoli do sudů stále stáčíme. Pokles sudů a cisternového piva částečně kompenzuje nárůst objemů v jiných druzích obalů,“ poznamenal.

S čímž souvisí navýšení práce distribučního centra, umístěného přímo v areálu pivovaru. „Odtud rozvážíme daleko vyšší objemy piva v plechu, PET i skleněných lahvích. Zároveň se zamýšlíme i nad dalšími možnostmi v souvislosti s exportem,“ pokračoval Doseděl.

Podle něj je období druhé koronavirové vlny pro všechny jejich zákazníky velmi obtížné. „Doufám ale, že většina gastronomických provozoven v naší podkomínové lokalitě zůstane v provozu i poté, co epidemie skončí,“ řekl.

Nejsou totiž tolik závislí na turistech a mnozí hospodští provozují své podniky „ve svém“, nikoli v nájmu. „To jim snad trochu usnadní nepříznivé období překonat. O tom, zda se jejich podniky udrží, rozhodnou v konečném důsledku také štamgasti, tedy zda svým hospodám zůstanou věrní, po rozvolnění se vrátí zpět a podpoří je,“ poznamenal Doseděl.

Pivovary sčítají ztráty

V menších pivovarech panuje situace obdobná. Třeba obchodní ředitel žateckého pivovaru Radek Vincík poznamenal, že na sudovém pivu zaznamenali výrazný pokles, protože celkem pět měsíců v roce, tři na jaře a dva na podzim klesl prodej na nulu. „Lahve jsou na tom stejně jako loni, je tam jen maličký nárůst. Odhadem nám klesl prodej o čtvrtinu, ale čísla ještě nemáme přesně spočtené,“ povzdechl si.

Biskupský pivovar v Litoměřicích podle jednoho ze zdejších manažerů Vlastimila Žáčka přišel na výtoči o nějakých zhruba 3,5 tisíce litrů pěnivého moku měsíčně. K tomu si připočtou ztráty z různých akcí, kam dodávali své produkty.

Není to sranda, snažíme se navýšit odběr v petkách, jelikož je ale naše pivo obecně kvalitnější než, běžné v obchodech, tak nemůžeme o mnoho srazit cenu, přišli bychom na buben,“ přiblížil.

O deset tisíc litrů za posledních pětačtyřicet dní, zhruba pět set piv denně, přišel i minipivovar s restaurací Na Rychtě v centru Ústí nad Labem. „Něco jsme prodali přes okýnko v PET, ale to ztrácí kouzlo, než když ho dostanete natočené z tanku. Navíc není pasterované ani filtrované a je tedy určeno k brzké konzumaci. Tím je vykoupena jedinečná chuť. Proto se těšíme, že jakmile vláda rozvolní, se zase potkáme v hospodě a zapijeme to točeným,“ doufal majitel podniku Martin Prachař.

Největším pivovarem Libereckého kraje je ten ve Svijanech u Turnova. Také hlásí velké propady prodeje. „Čelíme nulovému nebo minimálnímu prodeji sudového piva, jehož podíl na celkové výrobě je u nás nadprůměrný. Celkem tak za celý rok očekáváme snížení výstavu mezi deseti a patnácti procenty, podle toho, jak dlouho budou restaurace zavřeny,“ popsal ředitel Roman Havlík. Prodeje sudového piva ze Svijan se propadly zhruba na dvacet procent předchozího odběru.

Svaz žádá jasný plán kompenzací

Aktuálně tak Svijany přicházejí zhruba až o čtyřicet procent příjmů. Pivovar je jako jediný z průmyslových pivovarů Libereckého kraje členem Českého svazu pivovarů a sladoven, který žádá po vládě jasný plán kompenzace jejich sektoru. „I když nejvíce by nám samozřejmě pomohlo rychlé znovuotevření všech restauračních provozů,“ prohlásil Havlík.

Také tady hlásí velký nárůst v prodeji lahvového piva. „V říjnu jsme jej prodali meziročně více o zhruba 44 procent, v listopadu zatím o cirka 12 procent,“ dodal ředitel Pivovaru Svijany Havlík.