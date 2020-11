Na ještě nezasíťovaných pozemcích mají v budoucnu vyrůst nové rodinné domy. Louka je veliká kolem 10 tisíc metrů čtverečních, město ji tak veřejně nabízelo. Snad díky šuškandě na úřadu si ale parcely nakonec rozdělilo pár lidí se vztahem k lidem blízkým vedení města.

A podle opozice navíc oproti místním poměrům dost za lacino, na úkor městské kasy. Na věc upozornil server iRozhlas.cz. Kauzu už má na stole policie, ministerstvo vnitra i krajský úřad. Podle starosty Krupky Zdeňka Matouše ale vše proběhlo podle zákona.

Jak popisují lidé z opoziční Zdravé Krupky (ZK), záměr prodeje celého pozemku se sice na úřední desce města koncem roku 2019 objevil. Až letos v září na zastupitelstvu a potom na žádost o informaci, takzvanou „stošestku“, se ale opozičníci dozvěděli, že si pozemek nakonec rozparcelovalo pár lidí blízkých radnici za 250 korun za metr čtvereční.

Tedy za cenu jen o málo vyšší, než doporučil posudek na administrativní, tedy nejnižší možnou cenu. Jeden pozemek tak přišel zhruba na čtvrt milionu. „V sousedství se podobně velké parcely prodávaly za 1 milion 690 tisíc,“ srovnala Miloslava Bačová ze ZK s tím, že jde sice o zasíťovaný pozemek, ale i tak je to obrovský rozdíl.

Minulý týden kvůli tomu ZK podala podnět státnímu zastupitelství v Teplicích. „V pondělí to předali policii,“ řekla Bačová. „Podnět jsme obdrželi a v současné době se jím kriminalisté zabývají,“ potvrdil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Podle starosty Krupky Zdeňka Matouše je kritika opozice a iRozhlasu spekulace. Jejich konstrukce má vyplývat z neznalosti zákona o obcích. „Dostali jsme žádost o koupi tohoto pozemku. Rada se tím zabývala a schválila záměr jeho prodeje na výstavbu rodinných domů. Ten zveřejnila na úřední desce,“ popsal Matouš.

Jestli byla parcela nabízena jako celek, nebo na kusy, podle něj není podstatné. „Kdyby se přihlásil jeden zájemce, tak by si to koupil celé. Přihlásilo se jich 9, nabízelo se tak rozdělit to na 9 dílů,“ dodal starosta.

Zájemci se pak skutečně dohodli na rozdělení parcely s tím, že se všichni budou podílet na nákladech na příjezdovou cestu i sítě. Že se nepřihlásilo víc lidí, Matouš hodnotí pozitivně. Snad proto, že měl úřad méně práce. „Pak by asi byla dražba, nebo by se rozhodovalo, kdo dá víc, jako v případě prodeje bytů,“ uvažuje starosta.

Vyšetřování se neobává. „Takovým způsobem se tu prodávají i další pozemky a nemovitosti. Tak by šlo zpochybnit všechny prodeje,“ uvedl Matouš. Koalice na podnět opozice už dříve čelila trestním oznámením. „Pokud vím, nikdy se nepřišlo na žádné pochybení. A nepřijde se ani teď. Protože postupujeme přesně podle zákona o obcích,“ je přesvědčen starosta.

Opozice kritizovala už loňský prodej jiného velkého pozemku města zvaného Jabloňový sad za 100 korun za metr čtvereční. Také tato věc se dostala do hledáčku policie. O současné kauze napsali lidé ze ZK článek do místního zpravodaje. „Jak se mohli zájemci dopředu o záměru dozvědět? Proč chce město opět prodávat pod cenou?“ ptají se v textu. Ten ale radnice opozici v listu dosud nezveřejnila.