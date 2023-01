Rozšířit by se měly chodníky v ulici 28. října, která vyúsťuje do prostoru před nádražím. Úpravy čekají prostory pro pěší přímo před nádražím. Zrušit se má odbočka vlevo ve směru od nádraží do Husitské ulice (od Trnovan). Podle autora studie Brejšky přináší tento odbočovací pruh před nádražím spíše více dopravních komplikací než užitku. Novinkou má být okružní křižovatka přímo před nádražím, která by nahradila provoz semaforů.

Tisíce metrů fasády, 300 milionů korun. Teplické nádraží prochází opravou

Samotnou budovou nádraží projde během dne 6 tisíc lidí. Parkoviště pro auta v lokalitě kapacitně nestačí. Správa železnic při rekonstrukci budovy, která vloni začala, proto plánuje vybudování dvou nových parkovacích ploch. V sousedství bývalé pošty a také v prostoru za nástupišti. Nově by tam mohlo zaparkovat téměř 300 vozidel.

Podle vedení města je potřeba oživit rovněž celý prostor za nádražím až k Nákladní ulici. Zatím otázkou je využití bývalého autobusového nádraží.

Oživení prostoru

Rekonstrukce nádražní části města je pouze kouskem celé mozaiky na oživení tohoto prostoru v Teplicích. Město by chtělo uskutečnit změny na ploše 13 hektarů, které zahrnují nejen plochu před nádražím, ale také v jeho bočních částech, vymezených podjezdem kolejí ve Spojenecké ulici a na druhé straně „myší dírou“ u bývalého pivovaru. K tomu patří dnes už z části soukromý prostor za nádražím, kde je komerční Lagerhaus (bývalá sýpka s administrativní budovou), a železniční depa i sklady. V další horizontu pak přijde na řadu revitalizace prostoru až k Nákladní ulici, čímž by se celý uvažovaný prostor zdvojnásobil.

Hynek Hanza, vloni - ještě jako primátor Teplic - při zadávání územní studie říkal, že město je na změnu připraveno. Vše podle něj závisí i na vlastní rekonstrukci hlavní vlakové budovy. Ta se na podzim loňského roku konečně po letech slibů rozjela. „Pro nás to znamená naplánovat práce v ulicích Na Hrázi, Hrázní a částečně ve Vrchlického ulici. Připravit opravy komunikací, chodníků, zastávkových zálivů včetně zakomponování cyklodopravy,“ zmínil vloni Hanza. „Budeme tu chtít také prvky zelenomodré infrastruktury,“ dodal.