„Ve schváleném rozpočtu pro letošní rok se počítalo s částkou přibližně 35 milionů korun. Na základě projektové dokumentace se však cena vyšplhala na 62 milionů, přičemž s dalšími penězi je nutné počítat na autorský a technický dozor. Konečná hodnota zakázky by mohla dosáhnout až 65 milionů,“ zmínil na jednání zastupitelstva vedoucí finančního odboru teplického magistrátu Roman Jodas.

Stavět se tak bude zřejmě pouze v případě, že město nebude hradit celou investici ze svého. A to přesto, že částku na svých účtech v rezervě má. „Aktuálně nehodláme investovat dvojnásobek podle úvodního rozkladu a hledáme tudíž alternativní řešení. Je to především o zodpovědném hospodaření,“ komentoval přístup vedení města radní Josef Benda.

V Teplicích chtějí výstavbou nové školky reagovat na současný nedostatek míst pro děti. Proto před lety vznikl plán na výstavbu nového objektu u školy v lokalitě Bílá cesta, který by mohl pojmout až 75 dětí. Vypracovaný projekt ale ukázal, že uvažovaný terén je složitější, než se na první pohled zdálo. Potřebné zemní práce, včetně vedení nových inženýrských sítí, by celou stavbu výrazně podražily. A to až dvojnásobně.

„V návaznosti na to jsem požádal odbor školství, aby prověřil i jiné možnosti, jak bychom mohli využít třeba kapacitu ve stávajících prostorách škol, například nějakou vhodnou úpravou. Znamenalo by to řádově nižší investici a bylo by to v dohledné době,“ uvedl náměstek primátora Jiří Štábl. Reálně se podle něj třeba jeví prostory v areálu školy v Plynárenské ulici. „Mám i další tipy. Budu to v dohledné době řešit s odborem školství,“ podotkl.

Současná kapacita školek v Teplicích je 1378 míst. Poptávka ze strany rodičů je ale vyšší. Na rozdíl od předešlých let, kdy některé školky měly problémy s naplněním. Proto se některých město také zbavilo. Jako možný paradox to vnímá primátor Hynek Hanza. „Je to odraz demografického vývoje, optimalizace ekonomiky v dané době a potřebného aktuálního využití. Do současných požadavků na místa vstupuje státní politika v podobě povinnosti předškolního vzdělávání a držení kapacity s odkazem na otázky minimálního věku umístění a podobně,“ upozorňuje.

Mezi zastupiteli se hovoří o aktuální potřebě na umístění až stovky dětí. Počty se každý rok mění v závislosti na porodnosti. Zastupitel Michal Kasal upozornil, že by město v tomto ohledu nemělo příliš otálet a nové prostory pro předškoláky najít co nejdříve.