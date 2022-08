Město v dané lokalitě vyvěsilo do vchodů letáky, že zároveň rozšíří možnost třídění domovního odpadu. Součástí nového stanoviště bude nově také nádoba na bioodpad rostlinného původu. Ten se bude vyvážet přímo na kompost.

Oprava nádraží v Teplicích začne v září, tamější pobočka pošty přeruší provoz

Nová hnízda, kam budou lidé vynášet své koše z bytů, vzniknou v ulicích Pod Školou, Pod Hvězdárnou a Na Konečné. Ne všichni ale místní novinku schvalují. „Bydlím tu už přes dvacet let. Je tu každý den bordel u popelnic. Nevěřím tomu, že by popelnice zapuštěná do země měla přispět k lepšímu pořádku. Někteří lidé prostě budou dělat bordel dál. Ty nepřinutí udržovat pořádek okolo svého domu vůbec nic,“ řekl například Ladislav Svoboda z prosetického sídliště.

Novinka bude mít své výhody oproti stávajícím velkým plechovým kontejnerům, které se musejí kvůli vyprázdnění odvážet na skládku, a poté prázdné dopravovat opět zpět. Sběrné vozidlo tu nabere odpad přímo v místě. Nové v zemi zapuštěné nádoby mají pohlcovat zápach. Výhodou je také ukrytí před vandaly. Postup prací pro zřízení polopodzemního stanoviště zahrnuje vyhloubení jámy, usazení samotného kontejneru a následné terénní úpravy. Práce jsou v plném proudu.