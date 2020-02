Prosetice byly kvůli prasklému potrubí bez vody, školáci měli volno

Vzít kbelík a vyrazit s ním na ulici pro vodu. Nikoli ale ke studni s kovovou pumpou, jak to několikrát za den dělávaly naše prababičky, nýbrž k cisternám přistaveným společností Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Jak to bylo za starých časů, to si nechtěně vyzkoušeli obyvatelé sídliště Prosetice v Teplicích. Kvůli prasklému potrubí jim doma od středečního odpoledne netekla voda.

V Proseticích netekla kvůli provozní havárii voda. | Foto: Deník / Petr Málek